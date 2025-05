Hapal: Brali bychom bod, máme tři. Owusu rozhodl rychlostí. Kdy se vrátí Ewerton?

V Plzni jste uspěli navzdory převaze soupeře. S výsledkem jste jistě spokojený, co s výkonem?

„Čekali jsme, že to bude velice těžké utkání, což se potvrdilo. Plzeň byla hlavně v úvodu hodně nebezpečná a několikrát nás podržel Dominik Holec. Chyběla nám tam taková ta lehkost v kombinaci a vyšší kvalita. Po inkasovaném gólu nám potom hodně pomohlo rychlé vyrovnání. Brali bychom tady i bod, ale naštěstí máme tři, což nám dává šanci ještě i na druhé místo.“

Chutná o to lépe, že jste do Plzně přijeli ve značně oslabené sestavě?

„Mužstvo celou sezonu neskutečně dře a maká a výsledek je za to odměnou. Udělali jsme zásadní změnu, že jsme tam dali Dennise Owusua poprvé od začátku a svojí rychlostí ten zápas rozhodl. Nějak jsme to lepili, protože máme spoustu hráčů s lehkými zraněními a další vykartované, ale mužstvo má neskutečný charakter, přijelo sem dřít a bylo odměněno výsledkem.“

Odpadl vám i Ewerton. Jak to s ním vypadá do dalších kol?

„V sobotu jsem s ním prohodil pár slov a říkal mi, že na poslední utkání by mohl být připravený. Na Spartu to příliš nevypadá, ale poslední kolo by mohl stihnout.“

Zároveň jste bez kapitána znovu uspěli. Nepřijde vám tedy, že se týmu víc daří bez něj?

„Samozřejmě to rezonuje, ale já pořád budu tvrdit, že Ewe udělal pro Baník neskutečně moc práce a je to náš klíčový hráč: nejlepší střelec a nejvíc branek i připravil. Zvládáme to i bez něj, ale nemyslím si, že bychom bez něj hráli lépe. Ewe je pro nás důležitý hráč, a dokud zůstane v Baníku, tak i bude.“

Na Spartu už je vyprodáno, my nic nepodceníme

Sám už jste zmínil brankáře Dominika Holce, který vás několikrát podržel. Byl pro vás mužem utkání?

„Ano, držel nás v tom utkání a je výborný celé jaro. Já nerad vyzdvihuji jednotlivce, ale on je tentokrát mužem zápasu, protože toho chytil dost. Na druhou stranu, od toho tam je.“

Máte teď stejně bodů jako Plzeň, ale kvůli horšímu postavení v základní části stále ztrácíte. Může být vaší výhodou do závěru sezony, že vy „můžete“, zatímco Plzeň „musí“?

„Věděli jsme, že budeme muset bojovat až do konce. Kdybychom nebodovali, tak bychom zase hráli o udržení třetího místa. Nás teď čeká Sparta, která navíc hraje finále poháru úplně o všechno. Náš stadion už je na zápas vyprodaný a my nic nepodceníme a půjdeme si to s nimi rozdat.“

Plzeň na konci prostřídala, poslala do hry Vašulína a Durosinmiho a začala hrát víc na dlouhé nákopy. Ulevilo se vám? Protože předtím jste s rychlostí Adua a Vydry měli celkem problémy.

„Nechci říct ulevilo, protože jsme věděli, že to tam bude lítat vzduchem, a že se tihle hráči dokážou prosadit. Naopak ti pohybliví hráči (Adu a Vydra) už nebyli takoví jako v první půli a evidentně na ně přišla únava, takže sáhli k tomu jednoduššímu řešení: hrát všechno do šestnáctky.“

V Plzni jste vyhráli podruhé v sezoně, čím to, že se vám tady tak daří? Vyhovuje vám, že Plzeň chce hrát a vy můžete víc spoléhat na protiútoky?

„Ano, jsme silní v přechodové fázi, ale musíme být přesní a tentokrát jsme hodně míčů vyhodili. Trochu nám ze hry odešla lehkost, ale to je i tím, že jsme byli pod tlakem, kvůli postavení v tabulce a evropským pohárům. Trochu nás to svazovalo a hodně jsme kazili, takže to nebyl úplně náš zápas, co se týká kvality, ale o to víc si cením toho, jak to bylo odpracované.“

Budete nyní opět sázet na znovu nabitou lehkost, protože teď jste se dostali zase do celkem komfortní situace?

„Věřím, že to z nás trochu spadne. Teď si pár dní odpočineme a pak pojedeme dál na doraz. Vrátí se nám někteří hráči, takže budeme zase trošku kompaktnější.“

Když mluvíte o možných návratech, tak jak to vypadá s Tomášem Rigem?

„Od středy už by s námi měl trénovat naplno, takže věřím, že bude připravený. V úvodu toho zranění mu to často natékalo, ale teď už je ta noha dobrá a fyzio tým říkal, že by od středy mohl normálně trénovat s týmem, takže na zápas se Spartou bude nachystaný.“