Liga očima fanoušků: béčkový výběr sudího na derby, Baník na bedně či drzoun starosta

Skvělé časy, Brabcova cesta je správná

Do Plzně jsme jeli bez poloviny základní sestavy, ale s obrovskou vůlí a vírou v úspěch. Náš tým neustále dokazuje, že je mentálně opravdu neskutečně silný. V situaci, kdy nám pomalu nikdo nevěřil, jsme dokázali vyhrát v Plzni, pro kterou to byl klíčový zápas v boji o Ligu mistrů a která podle toho také postavila nejsilnější možný tým. Opět výborný bylb Dominik Holec, skvěle se předvedl debutant v základu Owusu, ale chtěl bych vyzdvihnout ještě jedno jméno, a to je David Lischka. Nastoupil snad po roce a na hřišti nechal úplně všechno. Přesně takto se bojuje za Baník! Po patnácti letech tak skončíme na bedně, což je obrovský úspěch pro celý klub. Myslím si, že opravdu zažíváme jako fanoušci skvělé časy. Baník si zvolil pod panem Brabcem pozvolnou cestu k české špičce a ukazuje se to jako správná volba. Klub stojí na pevných základech, máme výbornou infrastrukturu pro výchovu talentů, díky tomu skvělou akademii, naše U19 vládne dorostenecké lize a další mladíci se už prosazují v béčku. Snad se podaří druhou ligu zachránit.

Václav Dohnal. 33 let, projektant