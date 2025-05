Footcast Preview: Sparta v Ostravě nad propastí, Jablonec proti oslabené Slavii. Dukla do baráže?

Do 34. dílu Footcast Preview dorazili Jakub Podaný, David Sobišek a redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík. Prvním tématem nejnovější epizody byl samozřejmě finálový zápas MOL Cupu mezi Sigmou a Spartou.

Sparťané mají o víkendu co napravovat, protože jediná cesta do pohárové Evropy je přes čtvrté místo ligové tabulky. Jenže Baník hraje pro změnu o druhou příčku.

„Nevidím moc možností, čeho by se měla Sparta chytit. Stejně jako ve vítězném semifinále v poháru s Plzní se musí odrazit od základů, dobré defenzivy a zároveň být nebezpečná v ofenzivě. Proto podle mě musí nastoupit Albion Rrahmani, který je schopný udělat rozdílovou věc nebo dát gól. Baník jede na morál. Pravděpodobně bude i nadále bez Ewertona, ale i v Doosan aréně to zvládl bez svého kapitána, kde to za něj vzal Owusu. Baník bude mít k vítězství blíž a věřím mu spíš než Spartě,“ řekl k třaskavému souboji Bartoloměj Černík.

„Slavia přijede na půdu Jablonce bez sedmi, možná i více opor, které dostanou volno. Kádr sešívaných je i tak dost široký a sestava nebude špatná. Otázkou a neznámou je však souhra nové základní jedenáctky, ta může pokulhávat. Naopak trefit sestavu Jablonce je jednoduché. Domácí mají nevídaný lauf šesti výher za sebou a kurz 3,15 ve Fortuně na Jablonec je extra lákavý,“ tipuje další zápas ze skupiny o titul Jakub Podaný.

Podle Davida Sobiška bude k vidění také atraktivní záchranářský souboj mezi Slováckem a Duklou. „Domácí budou extrémně nervózní, i když jim i remíza stačí k záchraně. Dukla nemá co ztratit a má super formu. Ofenzivní hráče jako Čermák, Milla, Mikuš nebo Hora to na jaře moc baví. Já bych si na výhru hostů klidně vsadil.“

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek ve 22.00, v pátek od 11.00, nebo v sobotu ve stejný dopolední čas.