Obměněná Slavia v Jablonci: chybí opory, vypomůže Škoda? Ve hře poháry i rekord

Jindřich Trpišovský to jasně deklaroval už po titulovém zápase v Olomouci – nadstavba pro „sešívané“ končí se závěrečným hvizdem derby. Samozřejmě jen nastavením v hlavě. Slavia musí víkendové utkání s Jabloncem nějakým způsobem odehrát, akorát bez opor, které už odjely na dovolenou. Sestava bude plná mládí, ale mohl by se v ní objevit i matador Milan Škoda. Ale pozor, Jablonec po středečním finále MOL Cupu hraje o hodně!

Finálový duel mezi Olomoucí a Spartou sledovali jablonečtí hráči společně. Fandili Pražanům, jak jinak. Výhra Sigmy by jim vytrhla z ruky poctivě vybojovanou vstupenku do evropského předkola, což se nakonec přesně stalo. Místo oslav se tak šlo zpět do práce. Jablonec se totiž stále na čtvrtou pohárovou příčku může prodrat. Tentokrát týmu z Letné fandit přestane, sám musí udělat o tři body více. První možnost? Slavia doma.

Čistě na papíře těžko zdolatelná skála. Na Střelnici ale přijede jiný tým než ten, co s obřím náskokem ovládl českou ligu. „Na velké zápasy nic měnit nebudeme,“ řekl už dříve Trpišovský o Plzni a derby. Ty jsou ale minulostí. „Tlačíme na hráče, aby měli nějakou dovolenou a odpočinek, protože pak zase vnímáme červnový reprezentační sraz. Musíme najít kompromis. Čeká nás atypické léto,“ vysvětlil.

Vybraní slávisté si v tomto ohledu zažili pekelný rok. Respektive rok a půl. V minulé sezoně bojovali v lize do posledního dechu, množství z nich pak téměř ihned odjelo na EURO, z něj se vrátili do ligy a do předkol pohárů. V zimě zase přišla specifická příprava kvůli evropským zápasům navíc. Volna bylo minimum. V červnu je navíc čeká další reprezentační sraz…

Z toho i vychází, kdo na dovolenou odjel, týká se českých hráčů, na které zřejmě ukáže za pár týdnů Ivan Hašek. Do Jablonce stoprocentně nejede Tomáš Chorý, Jindřich Staněk, Lukáš Provod, Tomáš Holeš, David Douděra, Jan Bořil a může se to týkat i množství dalších, třeba Vasila Kušeje, Davida Zimy či Ivana Schranze. Sestava ztratí několik pilířů.

Pro některé další hraje i situaci slávistického béčka, které je nadále matematicky ohroženo sestupem ze druhé ligy. V sobotu hraje veledůležitý zápas ve Varnsdorfu a zřejmě v něm bude k vidění více klasických „áčkařů“ než v neděli v Jablonci. Už minulé kolo vypomáhal například Štěpán Chaloupek či Christos Zafeiris.

Tvrdík láká fanoušky na Škodu

Svůj první zápas v základní sestavě by si měl v nejvyšší soutěži připsat Divine Teah. Liberijský talent za téměř 90 milionů korun se ve Slavii adaptoval nad úvodní očekávání. Rychle nabral svalovinu, defenzivní práce pro něj přestala být cizí slovo. I proto začal pravidelně naskakovat z lavičky, plánované vytížení za B tým nebylo potřeba.

Vedle Teaha by mohl „cenu útěchy“ dostat i mladík Dominik Pech. Tomu bylo po výtečném podzimním finiši slíbená vytíženost v áčku, plány se ale postupně změnily a například na hostování v Pardubicích už bylo příliš pozdě.

Mladík z rotace postupně vypadl, zklamal v klíčových momentech na Dukle i proti Olomouci a před létem, které zřejmě vyústí v jeho přesun do jiného prvoligového týmu, potřebuje vzpruhu. V lize má od začátku dubna 7 odehraných minut.



Ta největší bomba a překvapení by se ale mohla objevit na hrotu útoku. Dle indícií Jaroslava Tvrdíka na síti X bude v nominaci i střelecký matador a novodobá legenda klubu Milan Škoda. O jeho rozlučce, které se hroťákovi v áčku Slavie nikdy pořádně nedostalo, se mluví nahlas už delší dobu a vzhledem k absenci útočníků by bylo logické, kdyby se devětatřicetiletý šutér objevil na trávníku už v neděli.



„Všichni do Jablonce," hlásá popisek u Tvrdíkovy fotky, kde slávistický boss stojí na tréninku s Jindřichem Trpišovským a Milanem Škodou, který se tradičně připravuje s B týmem. Oficiální slávistický účet následně fotografii sdílel s popiskem: „U toho nesmíte chybět."



Potvrzuje to uvolněnost ve slávistickém táboře. Hráči sice do zápasů půjdou naplno, ale výkony v Jablonci či proti Baníku nebudou nijak definovat jejich budoucnost ve Slavii, jako například u Simiona Micheze, který se „odpálil" při příležitostech, kdy se o něco hrálo.

„Nemůžete si otestovat hráče v zápasech, kde nemáte nůž na krku. Když je hráč nucený někoho nahradit a zvládnout to, vypadá jinak než v zápase, kde o nic moc nepřijdete,“ ví navíc Trpišovský.

Přeci jen o něco málo v Jablonci Slavia přijít může. Mistrovi stačí jeden bod k tomu, aby stanovil bodový rekord soutěže, nyní je na děleném prvním místě s loňskou Spartou. Na to má ale i domácí finiš proti Baníku, na který už Chorý a spol. budou zpět, chtějí si užít mistrovské oslavy. Dá se tak počítat s tím, že na Střelnici vyběhne nejmladší jedenáctka sezony, posílená nadějnými mladíky z B týmu. Bude to stačit na ve formě hrající a motivovaný Jablonec?

Tip Sportu na sestavu Slavie:

Markovič - Konečný, Vlček, Zima - Michez, Moses, Pech, Diouf - Teah, Botos - Škoda