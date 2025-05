Sparta pokračuje s Rosickým, čeká ji obměna kádru. Domrvili jsme spoustu věcí, říká Čupr

V minulém týdnu mizérie týmu ještě nabobtnala. Sparta prohrála středeční finále MOL Cupu se Sigmou (1:3), což stálo pozici hlavního trenéra Larse Friise. Jeho nástupce Luboš Loučka měl pomoct mužstvo nastartovat, ale byla z toho prohra 2:3 s Baníkem a pád až na páté místo v tabulce.

„Tato sezona je naprosto prachbídná. Vyhráli jsme dva tituly a dostali se do ligové fáze Ligy mistrů, ale to už je dávno zapomenuto. Není nic staršího než loňský titul. Pokud to někdo cítí jinak, žije v naprosté lži, protože to, co v tuto chvíli na hřišti předvádíme, je naprosto katastrofální,“ uvedl Čupr v rozhovoru pro sparťanský web.

Sparta se proto po konci této sezony pustí do rozsáhlých změn, které se s jistotou nedotknou Tomáše Rosického, nejvyššího muže sportovního vedení. Bývalý reprezentační záložník by měl vzít zodpovědnost za nápravu současné situace.

„Tomáš Rosický zůstává ve funkci. Stejně jako já si je vědom toho, že jsme spoustu věcí domrvili. Teď je potřeba je napravit a ne před nimi utíkat. Když něco uděláte dobře, můžete z toho mít radost, ale když něco pokazíte, první myšlenkou rozhodně nemůže být to, že z toho utečete,“ řekl Čupr.

Rosický působí ve vedení klubu od ledna 2018, kdy ukončil aktivní hráčskou kariéru. Nejdřív jako poradce sportovního ředitele Zdeňka Ščasného, o rok později jeho roli sám převzal. Po neúspěšných sezonách na jaře 2022 navrhnul vlastní rezignaci. Tu majitel Daniel Křetínský nepřijal.

Další krizové období po dvou titulech a triumfu v českém poháru za éry Briana Priskeho nastalo nyní. „Teď musíme završit proces podpisu nového trenéra. To znamená přivést trenéra i s novým realizákem. Zároveň nás čeká obměna kádru. Slýchám úvahy, jestli není špatně, že už se snažíme přivádět hráče, protože ještě nemáme trenéra. Jde ale o kontinuální proces. Hráče máme nasledované a případné posily i trenér, kterého hledáme, musí zapadat do našeho herního konceptu,“ vysvětlil Čupr.