Nový trenér pro Spartu? Opět se řeší skandinávská stopa, už proběhl kontakt

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 11 )

Vstoupit do diskuse ( 11 )

Jsou to skoro dva týdny, co fotbalová Sparta odvolala trenéra Larse Friise a dočasně ho nahradila Lubošem Loučkou. O nástupci by mělo být brzy jasno. „Proces příchodu nového kouče už má konkrétní obrysy,“ naznačuje Tomáš Sivok, po dobu zdravotní indispozice Tomáše Rosického sportovní ředitel klubu z Letné. O novém kandidátovi se více dozvíte v novém vydání podcastu Liga naruby.