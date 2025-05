Eneme posílil Spartu, která zjišťovala jeho charakter. Sivok: Je správně nastavený

Vstoupit do diskuse (

Jinými slovy: (pře)stavba letenského kádru je povolena a zahájena. Sparta dotáhla na startu letního transferového období posilu do záložní řady. Santiago Eneme už v sobotu sledoval z tribuny domácí zápas s Olomoucí (1:1) a v úterý dopoledne se zveřejnily jeho první fotky v rudém dresu.

„Agent byl se zástupci Sparty v kontaktu delší dobu, a když mi řekl o jejím zájmu, byl jsem z toho nadšený. Srdce mi bilo jako umanuté. Hned jsem měl v hlavě myšlenku, že přichází něco úžasného,“ líčil Eneme.

K týmu se připojí na začátku letní přípravy, kterou pravděpodobně už povede nový trenér. „Santiago Eneme by měl díky kvalitní práci s míčem, fyzické vybavenosti a schopnosti podílet se na výstavbě hry pasovat do našeho herního stylu,“ uvedl pro klubový web Tomáš Sivok, při zdravotních problémech Tomáše Rosického prozatímní sportovní ředitel Sparty.

Jde o raketový vzestup. Ofenzivní univerzál z Rovníkové Guiney přišel do Česka v létě 2023, konkrétně do Vyškova. O rok později přestoupil do Liberce za 200 tisíc eur (5 milionů korun).

„V Santiagovi jsme viděli obrovský potenciál v podstatě od prvního momentu, kdy jsme ho skautovali. Osobně jsem moc stál o to ho získat, a i když to nebylo jednoduché, tak jsem rád, že se to v konkurenci ostatních nabídek povedlo,“ řekl Jan Nezmar, generální ředitel Slovanu, pro klubový web.

Eneme odehrál v premiérové sezoně v nejvyšší české soutěži 24 zápasů, v nichž si připsal bilanci 2+2. Ovšem na začátku loňského léta trvalo, než se dostal do zápasového rytmu. Další komplikace přišla před startem jarní části.

„Všechny nás mrzelo, že se tak dlouho potýkal se zraněním a posléze nám jeho zapojení do týmu komplikovaly jeho reprezentační povinnosti. Nicméně i přes to všechno se velmi rychle stal jedním z nejdůležitějších článků našeho týmu. Osobně si myslím, že jeho potenciál přesahuje rámec české ligy a přál jsem si, aby ho ukázal u nás ještě v příští sezoně, ale přišla velmi lukrativní nabídka, jak pro klub, tak zejména pro hráče,“ zmínil Nezmar.

Sparta za 24letého hráče zaplatí částku ve výši padesáti milionů korun, o čemž informoval jako první server inFotbal.cz. Součástí dohody jsou údajně další bonusy. K tomu Letenští posílají na sever Čech obránce Petra Hodouše, kterého zpětně získali z Českých Budějovic.

Eneme má zvýšit konkurenci ve středu hřiště, kde se v létě očekávají změny. Už během sezony se spekulovalo o odchodu Kaana Kairinena. Byť nováček v letenském kádru je typologicky jiným hráčem. „V březnovém utkání proti nám nastoupil v základní sestavě Liberce a v průběhu zápasu zaujal svou energií a rychlým přechodem do útoku. Ve středu pole zvládá více rolí, zdobí ho skvělý driblink a jeho silnou stránkou je také dobrý výskok,“ představují posilu sparťané na webu.

„Jsem hráč, který je na hřišti spojkou mezi zálohou a útokem. Rád hraju fotbal, rozumím si s míčem. Řekl bych, že z pozice záložníka umím tvořit hru, rozdávat balony spoluhráčům a diktovat tempo,“ představil se Eneme letenským fanouškům.

Ve výběru hráče údajně hrála i jeho mentální stránka. František Čupr, výkonný místopředseda představenstva, řekl minulý týden v klubovém rozhovoru: „Musíme je mít nasledované, bavit se s nima a znát jejich charakter. Na to kladu důraz daleko víc.“

Tuto podmínku Eneme pravděpodobně splnil. „Je charakterově správně nastavený. I to jsme si zjišťovali,“ zmínil Sivok. „Výhodou je, že v české lize už působil, takže se s naší soutěží nemusí seznamovat,“ pokračoval.

Jde tak o první letní posilu Sparty. Současně však o druhou z Chance Ligy za poslední půlrok. V zimě dorazil Emmanuel Uchenna z Baníku (rovněž za 50 milionů korun). Zdá se, že Letenští po vydatném importu ze zahraničí upravují strategii. Kdo přijde dál?