Rosický byl v nemocnici, měl problémy se srdcem. Ve Spartě ho dočasně nahradí Sivok

„Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku. Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe,“ píše se v oficiálním prohlášení.

Rosický byl v závěru minulého týdne propuštěný k domácí léčbě. „Jako hráč i jako sportovní ředitel jsem byl zvyklý jít do všeho naplno a po hlavě. Nekoukat doleva doprava, makat na sto procent. Aktuální situace mi ukázala, že se o sebe musím víc starat. Špatná životospráva, absence aktivního pohybu a naše rodinné dispozice k mému momentálnímu problému mě bohužel dohnaly až do nemocnice. Dobrá zpráva je, že bych se měl plně vyléčit, ale momentální stav mi nedovoluje vykonávat tak důležitou funkci, jakou je sportovní ředitel Sparty. S kolegy budu nadále v kontaktu, vždy jsme pracovali jako tým. Připravili jsme plán, máme stanovenou cestu a strategii, máme nastavené procesy. Kluci to všechno zvládnou,“ říká Rosický pro klubový web.

Vedení sportovní oblasti přebírají představenstvo ACS a Tomáš Sivok, sportovní manažer A týmu, který s Rosickým dlouhodobě spolupracoval.

„Směřování do další sezony jsme důkladně rozpracovali s Tomem, nyní v tom pokračujeme. Týká se to jak vyjednávání o příchodu nového trenéra, tak i skladby kádru A-týmu. Tom má naši plnou podporu, jeho hospitalizace mě zasáhla, přeju mu i takto veřejně brzké a plné uzdravení,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr.

Rosický i přes zdravotní problémy zůstává v kontaktu s klubem a v rámci možností bude pomáhat klubu formou konzultací. „Nyní intenzivně pracujeme společně s Tomášem Sivokem a v horizontu několika měsíců si v rámci managementu a s oběma Tomáši vyhodnotíme, jakým směrem se ve vedení sportovní oblasti budeme ubírat dál. Řešení s Tomášem Sivokem nám pro následující období zajišťuje stabilitu a kontinuitu,“ doplnil Čupr.

„Naše aktivity na transferovém trhu pokračují, stejně tak má už konkrétní obrysy proces příchodu nového kouče. S Tomem jsme byli od mého příchodu do Sparty každodenně v kontaktu, rozumíme si. Teď společně s vedením věnuju maximum sil k proměně A-týmu tak, abychom byli v následující sezoně úspěšní,“ přidal Sivok, prozatímní sportovní ředitel.