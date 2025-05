Karviná řeší změny v kádru, přestupy zbrzdila zranění. Co slávisté? Prioritou je...

Tématem číslo jedna je pochopitelně útočník Filip Vecheta, autor třinácti gólů a tří asistencí. Málokdo předpokládal, že se dvaadvacetiletý odchovanec Slovácka po srpnovém přestupu takhle rozstřílí. „Takový restart jsem v žádném případě nečekal, bylo to něco extra,“ uznává kouč Martin Hyský v rozhovoru na oficiálních klubových stránkách, kde hodnotí sezonu.

Co však čeká, a nejen on, jsou nabídky. „Je jedním z těch hráčů, na které může přijít něco velkého,“ nezastírá. „Má za sebou snovou sezonu. Jsem strašně rád, ale zároveň jsem na něj pořád kritický, může být pro tým ve hře ještě platnější. Budu mu přát, a když to bude dávat smysl pro klub, budu souhlasit, aby se posunul dál. Ale samozřejmě nechceme, aby za každou cenu odcházel,“ dodává Hyský.

Karviná se zkrátka připravuje na