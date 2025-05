Sivok o Rosickém, zklamání i trenérovi: Musí hrát ofenzivní fotbal, ve vysoké intenzitě

O chybách v přestupech

Letenští v létě přišli o trenéra Briana Priskeho, kapitána Ladislava Krejčího a Jana Kuchtu. Postupně přivedli hráče, kteří ovšem nezapadli do základní sestavy. „Rozhodně bychom se v posledních dvou přestupových termínech zachovali jinak,“ přiznal Sivok. „Měli jsme ultimátní cíl postoupit do Ligy mistrů, proto jsme chtěli udržet tým tak, aby v něm byli hráči, kteří hráli poslední dva roky podstatnou roli. A oni to zvládli, splnili to. Ale změna je v tom, že za Briana (Priskeho) přišli Laci, Kairinen, Preciado, Birmančevič a hned výrazně promluvili do výkonů. Kdežto hráčům, co jsme získali v posledním roce, se tohle nepovedlo, nepomohli týmu tak výrazně, jak jsme chtěli. A další, na které jsme dřív spoléhali, nebyli v topu nebo byli zranění.“