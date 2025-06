Rosický otevřeně: Na JIPku jsem se odvezl sám. Moje budoucnost? Tři scénáře

Vůbec poprvé otevřeně promluvil o svém zdravotním stavu: „Funguju v takovém ´covidovém´ režimu,“ přiblížil Tomáš Rosický v exkluzivním rozhovoru pro podcast Liga naruby a web iSport. „Můžu být na telefonu a na počítači. Když jsem doma a funguju v tomhle módu, tak je to dobré. Ale mám problém třeba při mítincích, osobních jednáních. Někdy mě to ještě hodně vyčerpává,“ přiznává sportovní ředitel Sparty v interview, které vyjde v neděli ve 14.00.

Rosický musel být na konci května hospitalizován na jednotce intenzivní péče kvůli problémům se srdcem. „Nesložil jsem se najednou. Tři čtyři dny jsem začal pociťovat mírné potíže. Pak už jsem si říkal – Budu muset někam zajet, protože se to horší,“ vzpomíná Rosický: „Bylo to, když jsme dodělali přestup Enemeho z Liberce, pak jsem se rovnou odvezl do nemocnice. A tam mi řekli, že jsem měl přijet mnohem dřív…“

Někdejší reprezentant v rozhovoru otevřeně mluví o chybách, kterých se on i Sparta dopustili během nepodařené sezony. A co bude dál?

„Čekají mě ještě testy. Buď se vrátím úplně naplno jako dřív, nebo v nějakém omezeném módu, nebo z toho budu muset odstoupit. Všechny tři varianty jsou ve hře,“ připouští Rosický: „Fotbal je můj život. Spartu miluju, ale svou rodinu mám radši,“ krčí rameny.

Jaký má Tomáš Rosický vztah s Brianem Priskem a proč to nevyšlo s Larsem Friisem?

Co říká o Rrahmanim?

Jak se připravuje na finanční války se Slavií?

A jak hledal trenéra pro Spartu během svých zdravotních trablů?

Velký rozhovor s klíčovým mužem Sparty už v neděli ve 14.00 na iSport.cz a liganaruby.cz.