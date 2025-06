Přestupy do Plzně? Kompletní, věří Koubek. Sen o Lize mistrů kazí „tragický“ termín

Jak to s Pavlem Šulcem máte? Počítáte s ním, nepočítáte…?

„Ve svých úvahách musím mít obě varianty. Dokud tu stále je, tak s ním počítám, ale určitě jsem připraven na to, aby odešel. Z hlediska strategických plánů a úkolů na postech se tím musím zabývat.“

Do přípravy hráči připlouvají postupně, velké množství jich reprezentovalo či reprezentuje. Jaká to je komplikace?

„Souvisí to s termínem FIFA. Nešťastný termín, doslova tragický, říkám to léta letoucí. Především pro přípravu mužstev, která hrají předkola evropských pohárů. Je problém, že reprezentanti přijdou příští týden, pojedeme na soustředění do Rakouska a máme brzy kvalifikaci Ligy mistrů. Budou mít dva a půl týdne přípravu. Musíme jim udělat nějaký kondiční a herní blok, aby pak naskočili s klukama, co trénovali vše. Jsou to dvě skupiny, jedna přijde v úterý a druhá až v sobotu. Aby to bylo ještě pestřejší asi… Pak přijde generálka, Pardubice, Jablonec a předkolo. Pro hráče z národních mužstev je zkrátka příprava nedostatečná a to je prostě špatně. Ale co mají říkat ti, co ještě hrají mistrovství světa klubů….“

Jak se vám z tohoto pohledu kouká na fakt, že Jan Paluska a Denis Višinský na EURO do 21 let neodehráli ani minutu? A co naopak říkáte na výkony Karla Spáčila?

„Začnu odzadu. Karel patřil mezi nejlepší hráče. Dívat se na něj bylo potěšitelné, ačkoliv také nějakou tu chybičku do defenzivy udělal. Přehled má vynikající. K dalším dvěma - Janu Suchopárkovi rozumím. Kvalifikaci hrál s nějakými hráči, tak na ně vsadí i na turnaji, takže lze těžko očekávat, že třeba Paluska bude v základní sestavě. U Višinského to nechci úplně hodnotit, ale… v lize dal devět gólů. Zatím ještě nehrál, tak snad by nějaký prostor ještě mohl dostat.“

Plzeň oznamovala posily brzy – přišel Karel Spáčil, Denis Višinský, Tomáš Ladra, Adrian Zeljkovič… Máte na přestupovém trhu hotovo?

„Pokud je mi známo, mělo by to být kompletní, konečné. Ale víte, jak je to klišé, ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Ještě tam nějaký ten otazníček může být. Nikdy neříkej nikdy, ale považuji to spíš za uzavřené.“

V týmu je po výborném půlroce v Hradci i Tom Slončík. O jeho budoucnosti se bude rozhodovat třeba i v reakci na odchody?

„Vždy musíte počkat, až skončí příprava. V nejhorším případě se může stát, že se vám zraní čtyři hráči, a když pustíte ty, kteří by v tu chvíli minutáž měli, můžete splakat nad výdělkem. Administrativně se tyto věci dělají až před startem ligy v červenci. Konkurence je tady obrovská, příchody Ladry a Višinského zejména v ofenzivních pozicích. Každý se tam nemůže vejít. Uvidí se v přípravných zápasech.“

Po sezoně jste říkal, že chcete na pár týdnů vypnout od fotbalu. Povedlo se?

(směje se) „Říkal jsem doslova, že se na fotbal vyprdnu… Ano, musel jsem vypnout. První týden jsem dovolenkařil, druhý plánoval, třetí dovolenkařil. Není taktické prozrazovat své soukromí, ale mé představy se naplnily. Mám rád odpočinek u moře a aktivitu na kolech.“ (úsměv)

Co jste si před přípravou vysnil směrem k příští sezoně? Jaké budou ambice?

„Nejvyšší. Vždycky chcete být co nejvýš. Když se ohlédnu, začali jsme Konferenční ligou, druhý rok jsme hráli o patro výš… Postoupit o další schod není nějaký plán, ale spíš sen. Když to vezmu z pohledu ligové tabulky, skončili jsme nejdřív na třetím místě, teď na druhém, tak proč si nevysnít ten poslední schod i tady?“

K tomu snu o Lize mistrů – prvního soupeře se už brzy z předem daného okruhu dozvíte. Kam byste rád jel?

„Turisticky, nebo sportovně? (usmívá se) Jsou to všechno těžcí soupeři, jde o nemistrovskou část. Kdyby se to podařilo, další kolo bude ještě těžší. Proto se o tom bavíme jako o snu, ale sny by člověk mít měl. Je tam Brann Bergen, Panathinaikos, Servette. Brann Bergen má umělou trávu, na Panathinaikosu je pekelné prostředí a Servette známe. To je moje odpověď.“

Říkáte, že mohou přijít zranění, ale někteří hráči se zároveň po zdravotních trablích vrací. Jsou Christophe Kabongo a Cheick Souaré jako nové posily?

„Jsou. Už jsou v plné zátěži. Když jsem zmínil tu konkurenci vepředu, máme s Kabongem asi pět hroťáků, je tam přetlak. To je dobrá starost. Souaré skoro rok nehrál, měl skrytou zlomeninu člunkové kosti, která se špatně objevovala. Měl s tím starosti, byl na operaci. Ale hned na prvním tréninku vypadal skvěle.“