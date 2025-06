Nenahraditelný originál Kalvach: Plzeň zkusí hledat jinou cestu. Co kapitánská páska?

Vstoupit do diskuse (

Mozek hry, výjimečná kopací technika, přehled… Na vyjmenování předností Lukáše Kalvacha by se dala napsat esej. „Je to speciální hráč, originál,“ pravil kouč Miroslav Koubek. Problém originálu je ale fakt, že je jen jeden. A tak se Viktoria po konci smlouvy záložníka, který pravidelně nosil i kapitánskou pásku, neohlíží po jasné náhradě. Spíše se připravuje na to, jak změnit svou hru.