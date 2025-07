Hapal: Červená? Názor mám, nechci plakat… Ewerton nevypadal, jak jsme zvyklí

Sezonu odstartoval Baník špatně, na zaplněném Ďolíčku prohrou s Bohemians 0:1. Výsledek navíc mohl být pro domácí ještě lepší. Ostravský favorit nehrál dobře, což si uvědomoval po utkání i trenér Pavel Hapal. Před vstupem do kvalifikace evropských pohárů musí mužstvo zmobilizovat, vysvětloval i změnu herního rozestavení či ponechání zkušeného Daniela Holzera na lavičce. „Od nás to bylo málo,“ přiznal zklamaný kouč Baníku.

Z čeho vznikla prohra na úvod ligy?

„Spokojení být nemůžeme. Měli jsme větší držení míče, ale hráli jsme pomalu, trvalo nám to. Zlobili nás především dva útočníci Júsuf a Drchal, prosazovali se jednoduchými věcmi. Chodily na ně dlouhé balony, oni vyhrávali souboje a prodlužovali hlavy, běžecky se do nás dostávali. Byly tam ještě dvě situace, kdy nás Dominik Holec podržel, mohlo to skončit ještě větším rozdílem. Nevytvořili jsme si pořádnou šanci, možná až na jednu situaci, to je hrozně málo. Něco si k tomu budeme muset říct, hlavně to musíme zjednodušit. Pokud si nevytvoříme situace jeden na jednoho, nevyhovíme si, tak nevyhrajeme. Musíme hrát víc do kolma, bylo to od nás zbytečně komplikované. Celkově to byla zasloužená prohra, musíme se z toho oklepat.“

Nastoupili jste pro vás v netypickém čtyřobráncovém rozestavení, nebyl problém v tomhle?

„To ne. Nebyli jsme produktivní, naopak Bohemka hrála houževnatě, rvala se, pomohl jí vstřelený gól. Dávali jsme příliš nepřesných centrů nebo špatných přihrávek.

Proč se nepodařilo něco změnit aspoň ve druhé půli?

„Přišli jsme do zápasu s nějak nastavenou taktikou, věřili jsme, že si s tím poradíme lépe, budeme vyhrávat souboje. Hlavně Drchal s Júsufem nám dělali problémy svým pohybem, rychlostí, důrazem.“

Při zákroku Lukáše Hůlky na Ewertona mohl rozhodčí dát druhou žlutou. Už jste situaci viděl z opakovaného záznamu?

„Víc to tady komentovat nebudu. Mám na to nějaký názor, ale nechci, aby to vypadalo, že tady pláču. Na hřišti je rozhodčí, má k sobě VAR, ti jsou tam od toho, aby situace posoudili. Nevím, zda to bylo na červenou, ještě jsem to pořádně neviděl jinak, než z lavičky. Rozhodčí věděl, že Hůlka už má kartu, pak by musel jít ven. Na tohle se nevymlouvám, náš výkon nebyl optimální, hlavně jsme tady nedali gól.“

Proč zůstal na lavičce zkušený krajní hráč Daniel Holzer?

„Rozhodli jsme se takhle. Chtěli jsme dostat na hřiště víc soubojové hráče, Kpozo tohle zvládl velice dobře. Ve finální fázi ale nedal kvalitní centr nebo nevyřešil nějakou finální věc. Na tomhle postu jsme chybu neudělali. Holzi je náš důležitý hráč, v dalších zápasech ho budeme potřebovat, především ve chvíli, kdy budeme chtít hrát ofenzivněji.“

Nevyšly vám jiné změny v sestavě, třeba Kohútovi zprava se úplně nedařilo.

„On si to navádí hodně zprostředka, odehrál za nás už víc pozic. Ale třeba ani Šíňasův zápas to dneska nebyl, trošku se trápil. Musíme si to vyhodnotit a zapřemýšlet, co s tím. Od Kohúta to bylo málo.“

Očekáváte víc i od kapitána Ewertona? Řečí těla vypadal otráveně.

„Nevypadal tak, jak jsme zvyklí. Ale pořád je to hráč, který v jednom momentu dokáže zápas rozhodnout, to se tentokrát nepodařilo. Ale očekávám víc od většiny hráčů.“

Může vám tahle facka pomoct?

„Facku už jsme dostali v poslední přípravě, hlavně v první půli v generálce s Banskou Bystricou to nebylo v pořádku. Bude potřeba se zmobilizovat. Čeká nás pohár s Legií, zase to bude jiné utkání, čeká nás nádherná kulisa. Věřím, že v našem výkonu bude víc odvahy, víc proběhů obranou soupeře. Nehráli jsme dobře, je třeba nebýt líní na krok.“