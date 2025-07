Zklamání Baníku i podrážděný Ewerton. Hapal v Ďolíčku netrefil sestavu

Baníku to v „Ďolíčku“ nechutná, naposledy ve Vršovicích za tři body uspěl před třemi lety. V sobotu prohrál v zaplněném panství Bohemians podruhé za sebou, už čtyři zápasy čeká na výhru v pražské čtvrti.

Rozhodla branka Júsufa ze sedmnácté minuty, další šance domácí (hlavně Václav Drchal) zahodili. „Bylo to od nás hrozně málo,“ uznal po porážce 0:1 trenér Baníku Pavel Hapal. „Měli jsme větší držení míče, ale hráli jsme pomalu, trvalo nám to. Celkově to byla zasloužená prohra, musíme se z toho oklepat,“ uznal po nepříjemné ztrátě na úvod sezony.

Ostravskému celku nevyšla už generálka na sezonu. Proti Banské Bystrici prohrál první poločas 0:2 v sestavě, se kterou trenéři počítali do startu Chance Ligy. Naopak po pauze se zlepšili a srovnali na 2:2. Nakonec se nejspíš i pod vlivem generálky rozhodli do připravené jedenáctky sáhnout. Tenhle tah nevyšel, Hapal v Ďolíčku sestavu netrefil.

Vzhledem k trvajícímu trestu pro stopera Michala Frydrycha překopal Baník zavedený systém. V Ďolíčku začali se čtyřmi obránci v rozestavení 4-2-3-1, přitom minulou sezonu zvládli úspěšně v drtivé většině v rozestavení 3-4-3. Odlišné schéma mnohým hráčům nesedlo, třeba Michal Kohút nebyl jako levák na pravé straně výrazný jako obvykle. „Bylo toho od něj málo, podobně jako od jiných hráčů,“ přiznal Hapal.

SESTŘIH: Bohemians - Baník 1:0. Překvapení v Ďolíčku, výhru klokanů trefil Júsuf • iSport.cz

Na levé straně obrany dal přednost Patricku Kpozovi před zkušeným Danielem Holzerem, který si na straně hřiště umí vyhovět s kapitánem Ewertonem. Tomu se divila velká řada ostravských fanoušků, kteří absenci svého oblíbence řešili už během sobotního duelu.

„Chtěli jsme dostat na hřiště víc soubojové hráče, Kpozo tohle zvládl velice dobře. Ve finální fázi ale nedal kvalitní centr nebo nevyřešil nějakou finální věc. Na tomhle postu jsme chybu neudělali. Holzi je náš důležitý hráč, v dalších zápasech ho budeme potřebovat, především ve chvíli, kdy budeme chtít hrát ofenzivněji,“ bránil se Hapal.

Hájil i zvolený systém se čtyřkou vzadu. „Nebyla to chyba. My jsme dneska nebyli produktivní, naopak Bohemka hrála velice houževnatě, pomohl jí vstřelený gól. My jsme dobývali, ale nebyli jsme plodní. Držení míče bylo v náš prospěch, ale k ničemu to nebylo,“ hodnotil kouč Baníku.

Ve druhé půli vyslal na plac postupně Almásiho, Frýdka, Owusua a Kubalu, ale ani oni se zápasem nic neudělali. Baník měl výrazně vyšší držení míče (70:30), to však nebylo týmu nic platné. Ztratil hned na úvod sezony a musí se výrazně zamyslet nad tím, co změnit do čtvrtečního výkopu kvalifikace do Konferenční ligy proti polské Legii.

„Facku už jsme dostali v poslední přípravě, hlavně v první půli v generálce to nebylo v pořádku,“ upozornil Hapal. „Bude potřeba se zmobilizovat. Čeká nás pohár, zase to bude jiné utkání v nádherné kulise. Věřím, že v našem výkonu bude víc odvahy, víc proběhů obranou soupeře. Nehráli jsme dobře, je třeba nebýt líní na krok.“

Zklamáním byl i výkon kapitána Ewertona. Nejproduktivnější hráč Baníku z minulé sezony spíš podrážděně gestikuloval ke spoluhráčům, nedařilo se mu v situacích jeden na jednoho. Ve slibných momentech prováhal zakončení, nedostal se k ničemu nebezpečnému. „Nevypadal tak, jak jsme zvyklí. Ale pořád je to hráč, který v jednom momentu dokáže zápas rozhodnout, to se tentokrát nepodařilo. Ale očekávám víc od většiny hráčů,“ zdůraznil Hapal.