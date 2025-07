Spokojený Veselý po Baníku: Buďme při zdi. Ať si nás pasují, kam chtějí

Začal sezonu výhrou 1:0 nad silným Baníkem před plným Ďolíčkem, takový start dostal do tváře Jaroslava Veselého spokojený úsměv. Trenér Bohemians na tiskové konferenci pochválil přístup celého týmu, který před nažhavenými fanoušky zvládl náročný vstup do Chance Ligy. Bohemians vypadali velmi dobře, zdá se, že v sezoně mohou kousat i nejlepší celky. „Je to jen první stránka z 35 kapitol,“ upozornil kouč „klokanů“ po sobotní výhře.

Kde se zrodila vaše výhra?

„Začátek utkání byl z obou stran hodně nervózní, takové klasické oťukávání na startu sezony, bylo tam hodně nepřesností, ztrát. Pomohl nám první gól, uklidnil nás, převzali jsme trošku otěže utkání. Baník samozřejmě má svou kvalitu, pořád nás zlobil. Náš výkon gradoval ve druhé půli, zlepšovala se středová formace, jediné, co tomu chybělo, byl gól na dva nula, ten by to utkání zavřel. Šance jsme měli zúročit ještě minimálně jedním vstřeleným gólem.“

Těsnou výhru jste ale i přes územní tlak Baníku udrželi.

„Musím ocenit obranu, ve skoro desetiminutovém nastavení tam toho kluci spoustu uskákali. Almási, Erik (Prekop) a Kubala umějí dát gól. Celá obrana to včetně gólmana skvěle uskákala a vyřešila. Baník neměl vyloženou šanci, bylo tam spousty závarů, které mohly skončit jakkoliv. Chtěl bych dát kredit celému týmu, na týmové pojetí jsme se v přípravě zaměřili. Máme tady hodně zahraničních hráčů, bylo pro mě hodně důležité, abychom vypadali jako tým. Což není jednoduché, když tady máte tolik národností. Ale kluci skvěle zapadli, nejvíc jsem spokojený s tím, že fakt bojovali jeden za druhého.“

Zamlouvaly se vám nové posily v základu – Benson Sakala a Vlasij Sinjavskij?

„Máme za sebou první kolo, buďme při zdi. Jsme rádi, že ukázali charakter, ten je pro týmový spirit hodně důležitý. Na Bensona jsem se ptal Júsufa, který s ním hrál (nastupovali v Mladé Boleslavi). Ačkoliv je ze Zambie, jde až o nezahraničního, skoro českého hráče. Je to fantastická povaha, skromný kluk, bojovník. Sinia je zase takový živel. Už jsem říkal před sezonou, že oba přišli atakovat základní sestavu, nejenom rozšiřovat kádru. Od první minuty přípravy šli tvrdě po základní sestavě, pomohli tím i ostatním hráčům.“

Vyšel vám na Baník dokonale taktický plán?

„Tušili jsme, že kdo ovládne střed hřiště, speciálně v tomhle utkání, může uspět. Baníku tam odskakují Ewerton, Šín, pak vás přečíslují. Pokud jim tam necháme prostor, jde o hráče, co to umějí trefit, něco vymyslet. Ne vždycky to bylo dokonalé, ale kluci jim většinu zápasu nedali prostor, to byl také náš klíč k úspěchu. Náš plán byla aktivita ve všech aspektech hry. Nechtěli jsme na nic čekat, ale udávat tempo, tlačit na soupeře s míčem i bez něj. Je to pěkné vítězství, zvedne nám sebevědomí, ale nechci z toho dělat velké závěry. Je to jenom první stránka z 35 kapitol.“

Výborně vypadal Aleš Čermák. Budete na něj v sezoně hodně spoléhat?

„Víme, co v něm máme. Ještě mě mrzí, že nám dneska chyběli dva rychlí hráči dopředu, kteří by nám hodně pomohli. Pleštil s Matouškem jsou typově hráči, kteří by nám do zápasu zapadli, aby trhali obranu. Ale mají angínu, jsou pod antibiotiky, to je takové smolné. Ale k Alešovi – řešili jsme post šestky. Aby se hráčům, jako je Čermus nebo Robert Hrubý, hrálo dobře, musí mít pokrytá záda. Těžko po nich můžeme chtít, aby byli kreativní, sbíhali za obranu a zároveň bránili. Tohle úplně nejde. Benson Sakala tohle splňuje, odvedl černou práci se vším všudy, odmakal to. Dlouhodobě říkám, že tým hraje tak, jak hraje defenzivní záložník. Když dobře, pak se samozřejmě hraje lépe i ofenzivním hráčům.“

Ukázala Bohemka, že bude zlobit a může se měřit s nejlepšími českými týmy?

„Tohle nechám všem odborníkům, podcastům, kteří všechno vědí, všechno znají. Ať si nás každý pasuje, kam chce. Řeknu, že to je jedna otočená stránka listu. Chceme být v zápasech aktivní, víme, že nás v sezoně nečeká nic jednoduchého. Po jednom zápase tady dávat nějaká prohlášení… Tohle nechám jiným.“

Oba vaši stopeři dohrávali se žlutými kartami. Neměl jste strach, že Lukáš Hůlka bude na konci první půle vyloučený?

„Sporné situace byly na obou stranách. Řeknu to obecně k průběhu hry – vždycky je lepší, když se v situacích na hraně, ať už pro nás nebo pro soupeře, nechá hra plynout. Pokud má přijít červená karta nebo penalta, ať je to stoprocentní. Jinak je to hořkosladké pro oba týmy. Je dobře, že se rozhodlo na hřišti, ne zásahem VAR nebo sudího. Metr byl nastavený dobře, pouštěly se souboje, přispělo to k plynulosti hry. Tohle bylo dobré.“

Václav Drchal nedal velké šance. Jak hodnotit útočníka, který toho spousty vytvoří, ale nepromění?

„Říkám dlouho, že pokud by s Matym (Janem Matouškem) byli zabijáci, už tady dva roky nejsou. Pro nás je optimální, když hráč není až tak dobrý, aby někam odešel. Potřebujeme dobré hráče, ale tak akorát (smích). Jakmile jsou moc dobří, jste brzy bez nich. Čekám na konec přestupního termínu, do té doby pořád něco může přijít. Pak budeme klidnější.“