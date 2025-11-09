Předplatné

ONLINE: Plzeň - Slavia. Šlágr kola. Hyský touží poprvé vyzrát nad Trpišovským

Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvímZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Lukáš Provod slaví gól proti Zlínu
Marek Bakoš a Martin Hyský
Tomáš Vlček slaví gól se spoluhráči
Prince Adu srovnal v Teplicích na 1:1
Zklamaný Tomáš Chorý po obdržené brance
Plzeňská euforie po rozhodnutí v nastavení
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí tím nejlepším z 15. kola. Plzeň na svém hřišti od 18.30 čelí mistrovské Slavii. Souboj tradičních soupeřů ve večerním šlágru ještě zvyšuje na rivalitě duel ambiciózních trenérů. Martin Hyský se jako kouč Viktorie poprvé pokouší porazit Jindřicha Trpišovského. Bude úspěšný? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Hr. Králové1565424:2023
7Zlín1565419:1623
8Karviná1471624:2022
9Liberec1455419:1620
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

