ONLINE: Sparta - Teplice. Pražané chtějí ukončit střelecké trápení. Pomůže Haraslín?
Fotbalisté Sparty mají v neděli před vlastními fanoušky co napravovat. Na Letné v rámci 15. kola Chance Ligy nastupují od 15.30 proti Teplicím, se kterými by rádi dali zapomenout na ligovou porážku v Karviné i bezgólovou remízu v Konferenční lize s Rakówem. K ukončení střeleckého trápení by trenér Brian Priske rád využil i kapitána Lukáše Haraslína. Nastoupí od úvodních minut? A dojde i k dalším změnám v sestavě? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu