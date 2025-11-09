Předplatné

ONLINE: Sparta - Teplice. Pražané chtějí ukončit střelecké trápení. Pomůže Haraslín?

Lukáš Haraslín dal gól, který neplatil kvůli ofsajdu
Lukáš Haraslín dal gól, který neplatil kvůli ofsajduZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matyáš Kozák z Teplic se raduje z branky proti Dukle
Lukáš Haraslín v akci proti Rakówu
Teplický brankář Matouš Trmal
Trenér Sparty Brian Priske udílí pokyny
Zleva Nojus Audinis z Teplic a Tom Slončík z Hradce
Gól Lukáše Haraslína neplatil
Teplický kouč Zdenko Frťala během utkání v Hradci Králové
10
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Sparty mají v neděli před vlastními fanoušky co napravovat. Na Letné v rámci 15. kola Chance Ligy nastupují od 15.30 proti Teplicím, se kterými by rádi dali zapomenout na ligovou porážku v Karviné i bezgólovou remízu v Konferenční lize s Rakówem. K ukončení střeleckého trápení by trenér Brian Priske rád využil i kapitána Lukáše Haraslína. Nastoupí od úvodních minut? A dojde i k dalším změnám v sestavě? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Hr. Králové1565424:2023
7Zlín1565419:1623
8Karviná1471624:2022
9Liberec1455419:1620
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů