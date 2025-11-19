Zázrak jménem Curacao: nejstarší trenér (78) v historii MS, počet obyvatel jako má Plzeň
V životopise má řadu velkých úspěchů. Jako kouč Dick Advocaat vyhrál nizozemskou ligu s PSV Eindhoven, skotskou ligu s Rangers nebo také Pohár UEFA se Zenitem Petrohrad. Možná nejpůsobivější triumf se mu povedl až při 28. trenérském angažmá, kdy dovedl Curacao na mistrovství světa. Na lavičce ostrovního státu se tak v 78 letech stane vůbec nejstarším koučem v historii světových šampionátů.
Celý pohádkový příběh ostříleného kouče a podceňované malé země má snad jedinou kaňku, a sice že zkušený Nizozemec v den zápasu nemohl slavit přímo s týmem. Před rozhodujícím zápasem na Jamajce musel mužstvo opustit z rodinných důvodů a zápas tak prožíval doma u televize a telefonicky předával pokyny realizačnímu týmu.
„Opustit kluky je velmi těžké rozhodnutí, ale s těžkým srdcem jsem ho musel udělat. Rodina je důležitější než fotbal. Pořád ale budu v úzkém kontaktu s týmem a hráčům plně důvěřuju,“ uvedl před rozhodujícím kvalifikačním utkáním.
„Nemusí se bát, dáme do toho všechno,“ reagoval klidně kapitán Leandro Bacuna a přesně tak se stalo. „Modrá vlna“ uválčila se štěstím remízu 0:0, v deseti kvalifikačních zápasech nenašla přemožitele a mohly propuknout velké oslavy.
Snad všichni obyvatelé Curacaa křepčili v ulicích, zatímco všude okolo létaly ohňostroje. Hlavní město Willemstad, kde žije 90 procent populace celého ostrova, tak zažilo jednu z nejradostnějších nocí v historii.
Pro fotbalové šílenství byl přitom naprosto klíčový právě příchod velezkušeného trenéra. Až doposud se Curacao nikdy kvalifikaci na světový šampionát ani nepřiblížilo. Advocaat však před necelými dvěma lety převzal dlouho paběrkující mužstvo, přinesl do něj evropský tréninkový režim, disciplínu nizozemské školy, jasnou strukturu hry a z minimálního materiálu vykřesal fantastický výsledek.
Pravda, je třeba vzít v potaz i fakt, že lepší příležitost pro kvalifikaci na šampionát Curacao už asi nikdy nedostane. Pomohlo mu především rozšíření na 48 týmů a tím pádem víc míst pro země z asociace CONCACAF. Zároveň v kvalifikaci nemohlo narazit na žádného z největších severoamerických jmen, protože USA, Mexiko a Kanada mají jako pořadatelé postup automatický.
Přesto jde o neuvěřitelný úspěch. Proti výrazně větším a fotbalově úspěšnějším zemím jako Jamajka či Trinidad a Tobago by takhle malá země neměla mít nárok. První místo v kvalifikační skupině však urvala právě „Modrá rodina“.
„Všichni ví, že Dick Advocaat je velké jméno, velký trenér a každý respektuje jeho rozhodnutí a způsob práce. Jeho vliv na tým a celou zemi je obrovský,“ obdivuje mága se zkušenostmi z různých lig, zemí i kontinentů jedna z největších hvězd Juninho Bacuna, který se jako velká většina reprezentace narodil v Nizozemsku, ale rozhodl se reprezentovat zemi svých předků.
Ve výběru pro tento sraz bylo v nominaci hned 22 hráčů s nizozemským občanstvím a právě krajané žijící v zahraničí jsou další klíčovou součástí velkolepého úspěchu. Bez nich by země s populací 185 tisíc obyvatel (prakticky totožné číslo jako Plzeň) nikdy nemohla na šampionát pomýšlet.
Nyní už se po velkých oslavách může stát na jihu Karibského moře těšit na prosincový los, kdy se dozví jména soupeřů na největší fotbalové akci.
- 185 000 - Tolik obyvatel má ostrovní stát Curacao. Stane se tak nejmenším národem, který se kdy představil na světovém šampionátu.
- 78 - Tolik let je trenérovi Dicku Advocaatovi. V létě se tak stane nejstarším koučem v historii mistrovství světa.