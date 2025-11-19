Plzeň bude lovit v cizině. Šádek: Do českých dostihů nejdeme, dost bylo šílených částek
Na středeční tiskovou konferenci přišel Adolf Šádek (50) do tiskové místnosti v Doosan Areně výborně naladěný. Společně s kolegy z klubového vedení Markem Šmrhou (zástupce nového majitele Michala Strnada) a Martinem Dellenbachem, druhého minoritního vlastníka klubu, představil plány plzeňské Viktorie v „nové“ éře pod silným českým vlastníkem. Hovořil mimo jiné o možných změnách v kádru, nastavení ve sportovním úseku i rozvoji mládeže, na což je kladen v klubu velký důraz.
Udělala Plzeň s nástupem nového majitele velký krok vpřed?
„Jsem rád, že se transakci povedlo dotáhnout do zdárného konce. Jde opravdu o významný počin pro viktoriánskou rodinu a pro celý klub. Ambice jsme měli vždycky, vstup Michala Strnada do klubu je pro nás v současné době ještě víc zavazující. Klub byl v posledních letech úspěšný, jsem přesvědčený o tom, že ta nová éra bude stejná.“
Co se v klubu mění?
„Teď je ta fúze poměrně čerstvá, nastavujeme si nové věci. Tím, že klub úplně neměl dostatečný komfort na všech úrovních, se teď budeme snažit rozvíjet infrastrukturu. To znamená posilovat nejenom sportovní segment, kde se bavíme o hráčích a věcech, co souvisí se sportem. Jde o věci na úrovni marketingu a dalších věcech souvisejících s klubem. Já jsem předseda představenstva, pan Šmrha je místopředseda. Budeme v podstatě přenastavovat fungování klubu tak, aby klub, bude-li se rozrůstat a bude-li ještě větší, byl dál dobře řízený, byl efektivní a mohl v jednotlivých úsecích dosahovat maximálních výsledků. Klub pořád řídím já, ale bude to s větší zodpovědností k majiteli i ke svým kolegům v představenstvu i k zaměstnancům. Nechci, aby to bylo bráno tak, že přišel pan Strnad, máme komfort, nahoře máme chlebíčky a nedělá se. Kdo mě zná, paradoxně ví, že komfort je pěkné slovo, ale pro nás to znamená tlak na to být ještě úspěšnější. Já jsem zvyklý pracovat ve stresu, ale pro mé kolegy nastává období, kdy budeme muset obhájit a ukázat, že umíme být úspěšní ve stejné váhové kategorii, jako jsou naši kolegové v Praze. Čeká nás strašně moc práce, pevně věřím, že všichni obstojíme.“
Ve vedení klubu máte odborníky na finance, právo, obchodní a rozvojovou strategii. Uleví se vám, že se můžete víc soustředit na sportovní stránku a dohánět pražské kluby?
„Začnu odzadu – doufám, že je budeme třeba i předhánět (úsměv). Sportovní stránce jsem se vždycky věnoval. Mám tady skvělého partnera v podobě Martina Dellenbacha. Excelentně mi pomáhá se svými kolegy v oblasti rozvoje akademie, na kterou se také extrémně zaměřujeme. Bohužel mi chvilku bude trvat, než se odnaučím svou vlastnost být u všeho a rozhodovat o všem. Lidé, co už se mnou v klubu dlouho pracují, jsou schopni dělat rozhodnutí a mít zodpovědnost. Ano, může pro mě být jistou výhodou, že budu mít víc volného času dělat sport. Ale od toho tady máme kvalitního trenéra a realizační tým, který se rozrůstá. Také nového sportovního ředitele (Martina Vozábala). Ve všech segmentech máme kvalitní lidi, já budu mít víc času s těmi lidmi jednotlivé věci víc řešit a posouvat je dál. Navážu na váš článek ve Sportu – ano, budu mít hodně času, ale určitě ne tolik, abych si po nocích pouštěl všechna videa. Na to zase máme šéfa skautingu Honzu Říčku. Tohle snad nebudu muset dělat, doufám, že hodiny, co on tráví u videa, nepřenese na mě. To bych rád nechal na Honzovi.“
Po změně majitele zmiňujete, že nějaké velké finanční závody s ostatními kluby nechystáte. Dojde ale přes zimu k velkým věcem ohledně posilování kádru?
„Já to upřesním. Pevně věřím, že v zimě dojde k výrazným posunům v kádru, ať už dovnitř, nebo ven. Abych to zasadil do kontextu - nebude se to dít ve finančních závodech. To, co se v českém prostředí dělo v poslední době, a už to někteří kolegové komentovali, toho se nebudeme chtít účastnit. Minimálně na českém trhu nepůjdeme do žádných dostihů. Ale po diskuzi s trenérem určitě budeme chtít k jeho obrazu přetvořit a možná i posunout a zkvalitnit kádr. Určitě dojde ke změnám. Ale chci se podepsat pod to, že se určitě nepustíme do nějakých závodů v podobě toho, co se tady stalo v létě. Neodsuzuji to, ale jsem přesvědčený o tom, že nikdo z nás v klubu se toho nebude chtít přímo účastnit. Takže změny potvrdit můžu, ale nerad bych, aby fanoušci čekali, že se vypravím do Mnichova nebo někam jinam a z bundesligy sem přivedu čtyři lidi. Panu Strnadovi řeknu, že potřebujeme dvacet milionů eur na to, abychom posílili. To se určitě nestane.“
Ozdravit český trh
Nebudete se pouštět do dostihů na českém trhu – znamená to, že se budete víc soustředit na hráče ze zahraničí?
„Potřebujeme, aby se český trh uzdravil a kupovali se hráči za normální peníze, jak se kupovali dřív. Tím opravdu nechci znevažovat kroky těch klubů, co to dělaly, dělaly to s nějakým záměrem. Ale budeme se muset koukat na jiné trhy do jiných zemí, než dojde k ozdravění českého trhu. Protože to nebylo standardní, přestupní částky ani platy. Je potřeba dojít k narovnání českého prostředí, aby to nebylo likvidační pro český fotbal a nevytvářelo to mezi kluby nůžky. Toho se účastnit nechceme. Budeme se muset koukat jinde, aby to bylo standardní a nelišilo se to od naší filozofie, principiálně té mojí u prvního mužstva.“
Je cílem si vychovávat i vlastní hráče pro áčko?
„Budeme se snažit vychovávat vlastní hráče. Ale to dneska také není jednoduchý proces. Tím, že máme silného vlastníka, si řekneme, že příští rok propadnou do áčka třeba tři hráči? Takhle to není. Problematika celého českého fotbalu, když se budeme bavit obecně o tom, kde a v jakých soutěžích hrají čeští hráči, to je spíš na zamyšlení pro všechny a na jinou diskuzi. Ale teď sedíme v Plzni. Budeme se snažit vychovávat a zařazovat hráče do profesionálního fotbalu, ale zároveň se budeme zaměřovat a koukat po zajímavých hráčích na jiných trzích. Takových hráčů je nespočet, kteří chtějí českou ligu hrát.“
Bude náročné udržet v Plzni české jádro a namíchat to tak, aby mužstvo udrželo svou DNA?
„V principu jsme vždycky drželi poměr české kabiny. Může se stát, že než se prostředí v Česku narovná, poměr se otočí a v Plzni bude větší počet zahraničních hráčů. Nicméně dáváme si na to extrémní pozor, aby kabina byla zdravá a vyvážená. Na českých trávnících pořád běhají hráči, kteří se dají pořídit za normální ceny. Dneska sice není normální skoro nic, ale máme nějakou představu, filozofii. Do našeho konceptu jsme schopni zařadit hráče z českých trávníků, abychom udrželi hráče české národnosti. Abychom rozvíjeli a vytvářeli nějaký materiál pro české národní mužstvo. Česká liga obecně stoupá v rankingu nahoru, má vyšší úroveň, ale zároveň si nevytváříme reprezentanty pro český fotbal. To je problematika spíš na jinou platformu a diskuzi, jaká opatření by měl přijmout český fotbal, abychom si vychovávali v lize větší počet reprezentantů. Budeme se vždycky snažit zachovat nějaký poměr českých hráčů tak, abychom v jednotlivých věkových kategoriích přinášeli reprezentanty pro český fotbal. To by také měl být cíl velkých českých klubů.“
Útok na titul?
Mění se sportovní ambice klubu a vyhlásíte příští sezonu útok na titul?
„Když začnu odzadu, tak naším cílem a ambicí bylo vždycky, teď se to po vstupu nového vlastníka skoro stalo úkolem, postoupit do Evropy. Vždycky jsem si tady trošku pofňukával, že úplně nesoupeříme ve stejné váhové kategorii. Jsem moc rád, že po letech mého pláče si v ní konečně můžeme nasadit rukavice. Je teď opravdu na nás, jestli to dokážeme a obstojíme v pomyslném ringu s kluby, co pracují s větším rozpočtem a jinými možnostmi. Říkal jsem to tady řadu let, že peníze nejsou vždycky rozhodujícím faktorem, byť jsou důležité a bez nich fotbal nejde dělat, na to si živě vzpomínám pár let zpátky. Doufám, že ve stejné váhové kategorii já a mí lidé prokážeme kvalitu, obstojíme a budeme důstojným soupeřem.“
Takže další sezona bude bojem o první místo?
„Co bude v létě, teď nechci říkat. Dneska máme v lize velkou ztrátu na špičku, ale pořád zbývá pár kol do konce. Ambice pro zbývající část sezony určitě řeknu možná i vám, když se tam uvidíme, na zimním soustředění ve Španělsku, kde se budeme chystat na jaro. Vždycky je třeba vycházet z reality. Dneska máme odskočenou o osm bodů Slavii, o šest Jablonec, Spartu. Nebavme se teď o tom, co bude v létě. Pro teď je naším cílem hrát v top 3, dostat se co nejdál v českém MOL Cupu a samozřejmě důstojně reprezentovat český fotbal v Evropě.“
Proslavil se váš legendární výrok, že Plzeň půjde na Spartu a Slavii s klackem proti tankům. Jak tuhle „definici“ poupravíte s nástupem nového majitele?
„Když jsem tohle vyřknul, dostal jsem od zaměstnanců dva tanky. Zrovna dneska jsem je fakt intenzivně hledal, že bych si je přinesl v rámci odlehčení tiskovky. Pevně věřím, že teď mám dobré náboje na to, abych těm dvěma tankům místo klacků strkal do pásů něco jiného. Ale vzhledem k tomu, co se děje ve světě, tohle úplně nechci říkat, protože to není vtipné. S odkazem na tuhle mou hlášku si myslím, že mám dostatečnou munici na to, abych mohl odolávat síle pražských klubů.“
Do sportovního úseku přichází na pozici sportovního ředitele Martin Vozábal, ale zůstává jeho předchůdce Daniel Kolář. Do jaké role s ním teď počítáte?
„Jde o jednu z věcí, kterou s panem Šmrhou i Martinem Dellenbachem velmi aktivně diskutujeme. Jde o několik věcí, které budeme v klubu nově spouštět. Rozdělení kompetencí je zřejmé. Martin Vozábal je plnohodnotným sportovním ředitelem, Daniel Kolář zůstal ve sportovním segmentu klubu. Společně s Martinem připravujeme koncept pro představenstvo, kde bude od ledna Dan zařazený. V klubu určitě zůstane, budeme spouštět spousty aktivit, které souvisí s rozvojem akademie a různých doplňkových věcí a změny infrastruktury. Dan je legendou plzeňského fotbalu, je to slušný člověk, uplatnění pro takového člověka se znalostmi, našimi ambicemi a plány určitě najdeme. Dan bude dál plnohodnotným a potřebným článkem pro to, aby se klub posouval dál. Můžu vás ubezpečit, že zcela určitě nebude nastupovat na asociaci.“
Skončí v nové éře Plzně odchody do Slavie, Sparty nebo jinam do české ligy?
„Tuhle tématiku jsme na představenstvu a v dozorčí radě ještě neměli. Troufnu si předjímat, že hráči tímto směrem do Slavie a Sparty, byť do Sparty dřív nechodili, přestupovat nebudou. Nikdy bych neměl říkat nikdy, ale myslím, že se to nestane. S jinými ligovými kluby, shodneme-li se na tom s našimi trenéry, že někteří hráči nemají patřičnou kvalitu nebo potřebují jiné herní vytížení, budeme kooperovat. Určitě budeme chtít, aby byl český fotbal i na klubové úrovni kvalitní a budeme ho podporovat. Na otázku, zda někdy někdo z Plzně přestoupí do Slavie nebo do Sparty, si troufnu říct, že ne. S ambicemi, co máme, bychom hráče měli posouvat do top pěti lig.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu