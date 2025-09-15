Předplatné

Liga na pivu už dnes v Praze! Dorazí Vladimír Šmicer i Tomáš TK27 Kučera

Liga na pivu se vrací do Prahy
Liga na pivu se vrací do PrahyZdroj: iSport.cz
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Po delší pauze se do hlavního města vrací oblíbená Liga na pivu. Setkání fanoušků fotbalu, piva a oblíbeného podcastu Liga naruby proběhne už dnes od 19:00 v Radlické kulturní sportovně na Smíchově (Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5).

Na programu bude spousta aktuálních témat – za sebou budeme mít nabitý evropský týden včetně zápasu Inter Milán - Slavia a jen dva dny po akci čeká Prahu velké derby Sparta - Slavia. Diskusí a fotbalových historek tak rozhodně nebude málo.

Pozvání na Ligu na pivu přijal legendární slávista, vicemistr Evropy a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer a také Tomáš „TK27“ Kučera, bývalý ligový fotbalista a úspěšný rapper. Chybět nebude ani tradiční sestava Ligy naruby a další VIP fotbaloví hosté.

Vstupenky zakoupíte zde>>> 

Liga na pivu se vrací do Prahy

Přijďte si dát pivo, potkat se s fotbalovými osobnostmi a popovídat si o nejlepší hře a lize na světě. Těšíme se na vás! 

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Liga na pivu v Olomouci: kouč Zorvan, jeho spolubydlící Provod. Co Svědík a Plzeň? • iSport.cz

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů