Pánovi asistencí pomohl osud. Vydra je zpět ve středu zálohy, udrží si svou pozici?

Dvěma brilantními pasy – především ten druhý na Johna Mercada byl vymazlený – pomohl zničit na příšerném hřišti ve Vítkovicích ostravského soupeře. Rázem se vyhoupl do čela ligových nahrávačů. Sparťanský střeďák Patrik Vydra přitom před pár týdny složitě hledal své správné místo v sestavě, již určuje big boss Brian Priske. Pomohla mu zejména perfektní forma, ale také, přiznejme, smůla spoluhráčů, konkurentů v boji o flek.

V Jerevanu proti Araratu-Armenia, doma s Duklou či Rigou se Patrik Vydra postavil do defenzivní trojice. Zahrál, zafungoval, objevilo se však jasné „ale“. Mladý reprezentant přece začal sezonu ve Spartě jako jasná volba ke kliďasovi Kaanu Kairinenovi ve středu pole. Tam je jeho primární místo, byť v A-týmu naskakoval nejprve jako stoper.

Jeho ofenzivní (i střelecké) schopnosti se však projevily na hostování v Mladé Boleslavi, kde strávil minulý podzim. Proto se měl i po návratu do rudých barev definitivně posunout o řadu výš. Navíc na této pozici nastupoval také v národním výběru do jednadvaceti let, s nímž si zahrál i EURO.

