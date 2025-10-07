Desítky centrů, ale hlavičkáři na lavičce. Měl Priske v derby odvážněji střídat?
Stává se to, a to poměrně dost často. Ve fotbale ne vždy vyhrává ten lepší. Další důkaz podalo nedělní velké derby. Výraznější Sparta „jen“ remizovala na Letné se Slavií 1:1. Do listu důvodů se dají zahrnout také trenérské tahy během utkání. V tu chvíli se nabízí otázka, zda domácí Brian Priske vytasil všechny kolty, které měl u pasu. Ostatně při hodnocení duelu popsal rozhodování i jisté pochybnosti.
Měla o více než dvě stovky přihrávek více, také jejich úspěšnost jednoznačně vyšší. Držela míč téměř sedmdesát procent času, což samozřejmě ovlivnila přesilovka, jenže už v první půli byla Sparta v této metrice o dvaadvacet procentních bodů výše. Vyhrála na počet střel (na bránu však ne), donutila Slavii k třiadvaceti faulům.
„Jsem strašně rád, že jsme byli v zápase lepším týmem, že jsme chtěli hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně,“ vykládal po deváté večer kouč Sparty Brian Priske.
Přesto jeho tým nevyhrál. Bod může být v důsledku cenný, jak řekl lídr Kaan Karinenn, i tak je však jednoznačné, že rudí měli jít po třech. Díky nim by se červenobílým po jedenácti kolech ligy utrhli, takto drží jednobodový, tedy nejmenší možný náskok.
Proč tedy Sparta nakonec Slavii nezlomila? Otázky, samé otázky, napsal by J. R. R. Tolkien, autor proslulé ságy Pán prstenů, slova, která vložil do úst čaroděje Gandalfa či Mithrandira, chcete-li.