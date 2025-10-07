Předplatné

Desítky centrů, ale hlavičkáři na lavičce. Měl Priske v derby odvážněji střídat?

Trpišovského sympatický risk, Priske si rýpnul, Hyský tlačí na odchod. Vecheta? Velké NIC • Zdroj: iSport.tv
Čtvrtý rozhodčí mezi Jindřichem Trpišovským a Brianem Priskem si toho z laviček také mnoho vyslechl
Christos Zafeiris na zemi po jednom ze soubojů
Christos Zafeiris si žádá faul od suího Jana Všetečky
Sudí Jan Všetečka kárá Tomáše Chorého
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Jiří Fejgl
Chance Liga
Stává se to, a to poměrně dost často. Ve fotbale ne vždy vyhrává ten lepší. Další důkaz podalo nedělní velké derby. Výraznější Sparta „jen“ remizovala na Letné se Slavií 1:1. Do listu důvodů se dají zahrnout také trenérské tahy během utkání. V tu chvíli se nabízí otázka, zda domácí Brian Priske vytasil všechny kolty, které měl u pasu. Ostatně při hodnocení duelu popsal rozhodování i jisté pochybnosti.

Měla o více než dvě stovky přihrávek více, také jejich úspěšnost jednoznačně vyšší. Držela míč téměř sedmdesát procent času, což samozřejmě ovlivnila přesilovka, jenže už v první půli byla Sparta v této metrice o dvaadvacet procentních bodů výše. Vyhrála na počet střel (na bránu však ne), donutila Slavii k třiadvaceti faulům.

„Jsem strašně rád, že jsme byli v zápase lepším týmem, že jsme chtěli hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně,“ vykládal po deváté večer kouč Sparty Brian Priske.

Přesto jeho tým nevyhrál. Bod může být v důsledku cenný, jak řekl lídr Kaan Karinenn, i tak je však jednoznačné, že rudí měli jít po třech. Díky nim by se červenobílým po jedenácti kolech ligy utrhli, takto drží jednobodový, tedy nejmenší možný náskok.

Proč tedy Sparta nakonec Slavii nezlomila? Otázky, samé otázky, napsal by J. R. R. Tolkien, autor proslulé ságy Pán prstenů, slova, která vložil do úst čaroděje Gandalfa či Mithrandira, chcete-li. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

