ONLINE: Slovácko - Sparta 0:0. Tvrdá střela Blahúta, Vindahl znovu zasahuje

Peter Vindahl zasahuje proti šanci Slovácka
Peter Vindahl zasahuje proti šanci SlováckaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jan Kuchta ve velké šanci proti Slovácku krátce po střídání
Jan Kuchta v utkání na Slovácku
Kouč Sparty Brian Priske během utkání na Slovácku
Jiří Borek ze Slovácka zasahuje v utkání proti Spartě
Filip Panák v akci proti Slovácku
Michal Trávník v utkání se Spartou
Rozhodčí Dominik Starý řídil utkání Slovácka se Spartou
16
Po reprezentační přestávce se do akce vrací i fotbalisté Sparty. V nedělním utkání dvanáctého kola Chance Ligy na hřišti Slovácka mohou na čele tabulky odskočit Slavii, se kterou po její ztrátě se Zlínem mají shodně po 26 bodech. Využijí Pražané naskytnuté příležitosti proti předposlednímu týmu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

