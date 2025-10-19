Kuchta osm týdnů bez gólu. Data ukazují, proč ho ze špice útoku sesadil „Amadeus placírky“
Nastaly velké zápasy, střety s Plzní, Baníkem, derby. On však zahalil dres s posvátným číslem 10 do teplákovky a zasedl mezi náhradníky. Do pole šel až v průběhu zápasu. Přitom do sezony vstupoval jako první volba pro hrotovou pozici, již nakonec držel i při dvou titulech, které Sparta získala pod Brianem Priskem. Aktuálně je však Jan Kuchta, jenž se netrefil už osm týdnů, v rotaci upozaděn, přednost dostává Albion Rrahmani, mistr palby placírkou. Jak to bude v neděli na Slovácku?
Do ročníků vpadl ve velkém stylu. Za prvních deset utkání v domácí soutěži i Konferenční lize nastřádal deset bodů, konkrétně šest gólů a čtyři asistence. „Je dobře, že je produktivní,“ okomentoval famózní statistiky trenér Brian Priske. Na konci srpna se však Jan Kuchta sekl. Doslova.
V následujících osmi vystoupeních za rudý tým zapsal jediné „áčko“, nahrávku dodal také v utkání reprezentace v Černé Hoře. Na další sraz, jenž zlomil vaz Ivanu Haškovi, už ani nejel.
„Někteří kluci třeba nejsou v takové formě,“ vysvětlil kouč, proč forvarda nenominoval. „Ptejte se mě spíš na hráče, kteří tady jsou,“ doplnil poněkud dotčeně.
V první části výpovědi měl však recht. Kuchta uvadl. Důvodem je fakt, že se rozjel Albion Rrahmani. Český útočník vždy složitěji nesl konkurenci, k dobré hře potřebuje stabilitu, podporu, zkrátka prakticky jisté místo ve startovací jedenáctce. V současnosti ho bezesporu nemá.
Kuchta - Rrahmani 6:9
„Rrahmani je v této sezoně Chance Ligy upřednostňován před Kuchtou. Kosovan pokryl 77,7 % z celkového herního času, Kuchta jen 60,9 %. Rrahmani začal v základní sestavě v devíti, Kuchta v šesti z jedenácti ligových zápasů,“ předkládá vypovídající statistiku Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta.
Důvodem je především střelecká forma. Rrahmani se trefil v lize šestkrát, Kuchta je na polovině. Kosovan je výraznější i v přepočtu na devadesát minut (0,7 gólu vs. 0,45). Stejně tak úspěšnější vůči svému xG, tedy počtu očekávaných gólů. Zatímco Rrahmani jej překonává o 1,5 – je zkrátka schopný skórovat i z těžkých pozic, Kuchta za ním zaostává o jeden bod.
Poměrně vyrovnaně jsou na tom v zahazování možností,