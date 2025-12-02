Trio zahraničních stoperů v kurzu a nová divize v Teplicích. Co Halinský a Slavia?

Předplatné

Chance Liga
Samkhou Camara, Ange N’Guessan a Abdoulaye Sylla: výrazní stopeři, kteří v dresech Karviné, Liberce a Olomouce zaujali svými podzimními výkony českou fotbalovou scénu. „N’Guessan pro mě patří mezi vůbec nejlepší Nezmarovy nákupy, možná je to ten vůbec nejlepší. Půjde rovnou ven,“ předpovídá v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík.

Co také zazní:

  • Jak se posunou Teplice s novým analyticko-skautským oddělením?
  • Jaká je budoucnost rovněž ceněného stopera Denise Halinského?
  • Měli by fanoušci Bohemians zneklidnět po posledních nevýrazných výkonech?
  • A kdo z hráčů Pardubic zaujal při nedělním senzačním vítězství na Letné?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

