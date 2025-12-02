Trio zahraničních stoperů v kurzu a nová divize v Teplicích. Co Halinský a Slavia?
Samkhou Camara, Ange N’Guessan a Abdoulaye Sylla: výrazní stopeři, kteří v dresech Karviné, Liberce a Olomouce zaujali svými podzimními výkony českou fotbalovou scénu. „N’Guessan pro mě patří mezi vůbec nejlepší Nezmarovy nákupy, možná je to ten vůbec nejlepší. Půjde rovnou ven,“ předpovídá v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík.
Co také zazní:
- Jak se posunou Teplice s novým analyticko-skautským oddělením?
- Jaká je budoucnost rovněž ceněného stopera Denise Halinského?
- Měli by fanoušci Bohemians zneklidnět po posledních nevýrazných výkonech?
- A kdo z hráčů Pardubic zaujal při nedělním senzačním vítězství na Letné?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu