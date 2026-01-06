Slavia - Basilej 3:4. Přestřelka na startu přípravy, trefili se Schranz i Isife
Fotbalisté Slavie v úvodním utkání zimní přípravy prohráli na soustředění ve Španělsku s Basilejí v přestřelce 3:4. Pražané v souboji úřadujících mistrů svých zemí během úvodního dějství brankami Muhammeda Chama a Ivana Schranze otočili stav, po změně stran a prostřídání byl ale lepší švýcarský celek. V nastavení snížila svým prvním gólem v červenobílém dresu zimní posila Samuel Isife.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský rozdělil tým na dvě jedenáctky. Každý hráč naskočil na poločas, pouze další ze zimních posil Kante zasáhl do obou dějství. Čtvrtý tým švýcarské ligy rychle otevřel skóre, ale v 39. minutě ranou pod břevno vyrovnal svým prvním gólem v dresu Pražanů Cham. Za čtyři minuty po presinku a chybě v soupeřově obraně otočil stav Schranz.
Po změně stran si vedli mnohem lépe střídající hráči Basileje. V 65. minutě vyrovnal povedenou šajtlí k zadní tyči kapitán švýcarského týmu a někdejší záložník Bayernu Mnichov či Liverpoolu Shaqiri.
Barcelona se blíží
V 82. minutě zblízka překonal brankáře Markoviče Kaio Eduardo a za chvíli s přehledem zvýšil z penalty Salah. Potrestal faul na agilního Shaqiriho, kterého ve vápně nedovoleně zastavil Camara. Navrátilec z hostování v Karviné vzhledem k přetlaku na postu stopera netradičně nastoupil ve středu zálohy. V první minutě nastavení prudkou ranou pod břevno snížil nabíhající Isife.
Slavia odehrála letos v zimní pauze přípravný zápas jako první z českých klubů, neboť už 21. ledna nastoupí doma proti slavné Barceloně k předposlednímu duelu ligové fáze Ligy mistrů. Na soustředění ve Španělsku změří lídr nejvyšší soutěže síly ještě s Karlsruhe a Brannem Bergen.