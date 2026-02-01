Hrůzostrašná srážka hlavami. Liberec proti Zlínu přišel o Rosického klon
Ne, tohle nechcete na hřištích vidět. První poločas zápasu v Liberci, který se rozjel do velmi slušných obrátek, ovlivnila nepěkná srážka dvou soupeřů. Střídat po ní museli zlínský obránce Jakub Kolář i domácí Ermin Mahmič, největší klenot fotbalového mužstva Radoslava Kováče. Srážka hlavami byla drsná.
Ještě na podzim ho občas trenér Radoslav Kováč vystřídal nebo rovnou neposlal do základní sestavy. Stalo se to například při zápase na Spartě. Ermin Mahmič je stále ještě mladý kluk, občas nepřepne tak bleskově do defenzivy. To byl důvod.
Jenže směrem vpřed je neuvěřitelný. „Všechno si bere nahoru, má tak rychlý driblink, že je vlastně rychlejší s míčem než bez něj. Trochu jako Tomáš Rosický. Umí hrát mezi řadami, rozběhnout se za obranu, pro moderní fotbal je to úžasný profil,“ vychválil Rakušana s bosenskými kořeny Kováč v zimě na soustředění ve Španělsku. „Je to puma, na jaře uvidíme,“ vzkázal ještě.
Hned první zápas to měl demonstrovat, do Liberce dorazil Zlín. Hned na začátku také Mahmič vládl. Lehký kočkovitý pohyb, myšlenky na útok. A také nebezpečnost. Nejdříve nahrál do jasné šance Raimondsi Krollisovi, kterého vyčapal Stanislav Dostál. Potom sám trefil střelou z nějakých dvaceti metrů tyč, dostal se ještě do jedné šance, ale zlínský gólman byl proti.
To už však bylo ve chvíli, kdy byl Mahmič otřesen. V 17. minutě ho totiž trefil hlavou do hlavy sok Jakub Kolář. Byla to nepěkná chvíle, v uvozovkách. Spíše strašná. Oba zůstali ležet, zlínských Michal Fukala, někdejší hráč Liberce, se hned vrhnul k Mahmičovi. Sudí Ondřej Berka hned volal lékaře obou stran.
Ihned musel střídat Kolář, jenž viděl ještě žlutou kartu. Mahmič to zkoušel, nechtěl z placu. Nakonec mu musel promluvit do duše i trenér Kováč, Rakušan byl stažen ve 32. minutě, kdy už Slovan vedl.
Pro hráče to byl vůbec nepříjemný poločas. Kvůli zranění střídali i hosté - a to nejen Koláře. Exreprezentant Lukáš Bartošák si zranil stehenní sval, nahradil ho Jan Kalabiška.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu