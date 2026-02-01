Předplatné

Hrůzostrašná srážka hlavami. Liberec proti Zlínu přišel o Rosického klon

U otřeseného Ermina Mahmiče zasahují lékaři poté, co byl hlavou na hlavu zasažen Jakubem Kolářem ze Zlína
U otřeseného Ermina Mahmiče zasahují lékaři poté, co byl hlavou na hlavu zasažen Jakubem Kolářem ze ZlínaZdroj: x.com/@FCSlovanLiberec
Afolabi Soliu a jeho radost
Jakub Kolář ze Zlína opouští hřiště poté, co hlavou zasáhl soupeře Ermina Mahmiče a od sudího viděl žlutou kartu
Afolabi Soliu v akci
Afolabi Soliu se raduje z gólu
5
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ne, tohle nechcete na hřištích vidět. První poločas zápasu v Liberci, který se rozjel do velmi slušných obrátek, ovlivnila nepěkná srážka dvou soupeřů. Střídat po ní museli zlínský obránce Jakub Kolář i domácí Ermin Mahmič, největší klenot fotbalového mužstva Radoslava Kováče. Srážka hlavami byla drsná.

Ještě na podzim ho občas trenér Radoslav Kováč vystřídal nebo rovnou neposlal do základní sestavy. Stalo se to například při zápase na Spartě. Ermin Mahmič je stále ještě mladý kluk, občas nepřepne tak bleskově do defenzivy. To byl důvod.

Jenže směrem vpřed je neuvěřitelný. „Všechno si bere nahoru, má tak rychlý driblink, že je vlastně rychlejší s míčem než bez něj. Trochu jako Tomáš Rosický. Umí hrát mezi řadami, rozběhnout se za obranu, pro moderní fotbal je to úžasný profil,“ vychválil Rakušana s bosenskými kořeny Kováč v zimě na soustředění ve Španělsku. „Je to puma, na jaře uvidíme,“ vzkázal ještě.

Hned první zápas to měl demonstrovat, do Liberce dorazil Zlín. Hned na začátku také Mahmič vládl. Lehký kočkovitý pohyb, myšlenky na útok. A také nebezpečnost. Nejdříve nahrál do jasné šance Raimondsi Krollisovi, kterého vyčapal Stanislav Dostál. Potom sám trefil střelou z nějakých dvaceti metrů tyč, dostal se ještě do jedné šance, ale zlínský gólman byl proti.

To už však bylo ve chvíli, kdy byl Mahmič otřesen. V 17. minutě ho totiž trefil hlavou do hlavy sok Jakub Kolář. Byla to nepěkná chvíle, v uvozovkách. Spíše strašná. Oba zůstali ležet, zlínských Michal Fukala, někdejší hráč Liberce, se hned vrhnul k Mahmičovi. Sudí Ondřej Berka hned volal lékaře obou stran.

Ihned musel střídat Kolář, jenž viděl ještě žlutou kartu. Mahmič to zkoušel, nechtěl z placu. Nakonec mu musel promluvit do duše i trenér Kováč, Rakušan byl stažen ve 32. minutě, kdy už Slovan vedl.

Pro hráče to byl vůbec nepříjemný poločas. Kvůli zranění střídali i hosté - a to nejen Koláře. Exreprezentant Lukáš Bartošák si zranil stehenní sval, nahradil ho Jan Kalabiška.

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů