Trpišovský běsnil kvůli rozhodčímu: Provod nepadá jen tak. Co červená pro Oscara?
To nebyl pohodový začátek jara. Fotbalisté Slavie strávili většinu utkání v Pardubicích (1:1) nejen v nepříjemném mrazu, ale i v nervech. Především první poločas a několik rozhodnutí sudího Lukáše Nehasila rozzuřily hostující lavičku jako dlouho ne. I Jindřicha Trpišovského. „Znám Proviho, vím, že nepadá,“ řekl o situaci z 37. minuty. Červenou kartu Oscara ale přijal.
Emoce hrály v první půli prim. A ne, nebylo to kvůli červené kartě pro Oscara, který bolestivě podrážkou otočil kotník Michalu Hlavatému. Když sudí Nehasil pohlédnul na záběry z VAR a poslal Liberijce do sprch, lavička Slavie neprotestovala. Členové realizačního týmu dobře věděli, že být situace opačně, rovněž volají po vyloučení.
„Oscar je z toho zdrcený, ví, o co se hraje. Když se na to podíváte na videu, vypadá to ošklivě. Bavili jsme se i s Míšou Hlavatým, že to bylo určitě nechtěné. Na jakékoliv fauly podrážkou hodně hráče upozorňuji, protože když se to dnes na videu zastaví, může to vypadat jakkoliv,“ povzdechl si Jindřich Trpišovský
Pořádná zloba se ale na hlavního sudího, respektive na hromosvod v podání čtvrtého rozhodčího Lukáše Opočenského, snesla v 37. minutě. Lukáš Provod si píchnul zprava míč přes Simona Bammense, mířil do vápna, ale přiběhnuvší Samuel Šimek ho zezadu zaklínil a poslal na zem. Nehasil rozpažil – „Hrajte dál!“
Článek pokračuje pod infografikou.
Byť se Trpišovský pouští do diskuzí s rozhodčím relativně často, takový oheň ze sebe dlouho nevypustil. Rozhazoval rukama, zasypával čtvrtého sudího žádostmi o vysvětlení, proč se nekope penalta, nebo (v tomto případě asi příhodněji, jelikož ke kontaktu došlo zřejmě těsně před vápnem) přímý kop. Ještě pár minut po incidentu běsnil.
„Jsou to emoce, jste v deseti. Mezi střídačkami nic nebylo a rozhodčí to mají někdy těžké, zvláště na těchto trenérech,“ říkal už smířlivěji kouč na tiskové konferenci. Ohledně situace z 37. minuty byl ale skálopevně přesvědčený o faulu.
„Znám Proviho, vím, že nepadá. Kdyby tam kontakt nebyl, nešel by dolu. V tu chvíli máte v hlavě, že to je faul. Pět minut předtím byl Chorému odpískaný faul, který byl tělo na tělo a pak ten samý pomezní neodpíská toto. Byly tam situace, kdy tam šance byly, pak dostane Provod žlutou za polofaul za situaci tělo na tělo,“ vyčítal kouč.
Na slávistickou lavičku putovala i žlutá karta, jak jinak než po Zdeňka Houšteckého, kterému se ve 30. minutě nelíbilo chování Ryana Mahuty. O poločase ale emoce spadly, Nehasil v očích slávistů srovnal metr a žádné kontroverze se nekonaly. Přesto nakonec slávisty po finálním hvizdu přepadla rovněž negativní emoce – zklamání. Remíza 1:1 znamená, že „sešívaní“ na jarní výhru stále čekají…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu