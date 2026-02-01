Předplatné

Trpišovský běsnil kvůli rozhodčímu: Provod nepadá jen tak. Co červená pro Oscara?

Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Pardubic
Tomáš Chorý slaví gól, který poté odvolal VAR
David Jurásek ozdobil návrat do Slavie asistencí
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Lukáš Provod lituje neproměněné šance
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Chance Liga
To nebyl pohodový začátek jara. Fotbalisté Slavie strávili většinu utkání v Pardubicích (1:1) nejen v nepříjemném mrazu, ale i v nervech. Především první poločas a několik rozhodnutí sudího Lukáše Nehasila rozzuřily hostující lavičku jako dlouho ne. I Jindřicha Trpišovského. „Znám Proviho, vím, že nepadá,“ řekl o situaci z 37. minuty. Červenou kartu Oscara ale přijal.

Emoce hrály v první půli prim. A ne, nebylo to kvůli červené kartě pro Oscara, který bolestivě podrážkou otočil kotník Michalu Hlavatému. Když sudí Nehasil pohlédnul na záběry z VAR a poslal Liberijce do sprch, lavička Slavie neprotestovala. Členové realizačního týmu dobře věděli, že být situace opačně, rovněž volají po vyloučení.

„Oscar je z toho zdrcený, ví, o co se hraje. Když se na to podíváte na videu, vypadá to ošklivě. Bavili jsme se i s Míšou Hlavatým, že to bylo určitě nechtěné. Na jakékoliv fauly podrážkou hodně hráče upozorňuji, protože když se to dnes na videu zastaví, může to vypadat jakkoliv,“ povzdechl si Jindřich Trpišovský

Pořádná zloba se ale na hlavního sudího, respektive na hromosvod v podání čtvrtého rozhodčího Lukáše Opočenského, snesla v 37. minutě. Lukáš Provod si píchnul zprava míč přes Simona Bammense, mířil do vápna, ale přiběhnuvší Samuel Šimek ho zezadu zaklínil a poslal na zem. Nehasil rozpažil – „Hrajte dál!“

Článek pokračuje pod infografikou.

Byť se Trpišovský pouští do diskuzí s rozhodčím relativně často, takový oheň ze sebe dlouho nevypustil. Rozhazoval rukama, zasypával čtvrtého sudího žádostmi o vysvětlení, proč se nekope penalta, nebo (v tomto případě asi příhodněji, jelikož ke kontaktu došlo zřejmě těsně před vápnem) přímý kop. Ještě pár minut po incidentu běsnil.

„Jsou to emoce, jste v deseti. Mezi střídačkami nic nebylo a rozhodčí to mají někdy těžké, zvláště na těchto trenérech,“ říkal už smířlivěji kouč na tiskové konferenci. Ohledně situace z 37. minuty byl ale skálopevně přesvědčený o faulu.

„Znám Proviho, vím, že nepadá. Kdyby tam kontakt nebyl, nešel by dolu. V tu chvíli máte v hlavě, že to je faul. Pět minut předtím byl Chorému odpískaný faul, který byl tělo na tělo a pak ten samý pomezní neodpíská toto. Byly tam situace, kdy tam šance byly, pak dostane Provod žlutou za polofaul za situaci tělo na tělo,“ vyčítal kouč.

Na slávistickou lavičku putovala i žlutá karta, jak jinak než po Zdeňka Houšteckého, kterému se ve 30. minutě nelíbilo chování Ryana Mahuty. O poločase ale emoce spadly, Nehasil v očích slávistů srovnal metr a žádné kontroverze se nekonaly. Přesto nakonec slávisty po finálním hvizdu přepadla rovněž negativní emoce – zklamání. Remíza 1:1 znamená, že „sešívaní“ na jarní výhru stále čekají…

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

