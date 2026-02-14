ONLINE: Leverkusen - St. Pauli. Bayer hostí outsidera, nastoupí Schick?
V rámci 22. kola německé bundesligy přivítají fotbalisté Levrerkusenu na svém stadionu St. Pauli. V základní sestavě by měl být i český útočník Patrik Schick. V dresu Hoffenheimu se proti Freiburgu může představit česká obranná dvojice Robin Hranáč a Vladimír Coufal. Všechna utkání německé nejvyšší soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|21
|17
|3
|1
|79:19
|54
|2
Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47:20
|51
|3
Hoffenheim
|21
|13
|3
|5
|44:28
|42
|4
Lipsko
|21
|12
|3
|6
|40:28
|39
|5
Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38:28
|39
|6
Leverkusen
|20
|11
|3
|6
|39:27
|36
|7
Freiburg
|21
|8
|6
|7
|32:33
|30
|8
Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41:46
|28
|9
Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26:34
|25
|10
Köln
|21
|6
|5
|10
|30:34
|23
|11
Hamburger
|20
|5
|7
|8
|21:29
|22
|12
Mönchengladbach
|21
|5
|7
|9
|25:34
|22
|13
Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24:39
|22
|14
Mainz
|22
|5
|6
|11
|25:37
|21
|15
Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29:44
|19
|16
Werder
|21
|4
|7
|10
|22:39
|19
|17
St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|20:35
|17
|18
Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19:47
|13
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup