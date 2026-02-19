Předplatné

Ayaosi a Šigut? Karvinský balíček pro Slavii, uvnitř je driblink a rychlost pro Evropu

Ayaosi a Šigut? Karvinský balíček pro Slavii, uvnitř je driblink a rychlost pro Evropu • Zdroj: isport.cz
Emmanuel Ayaosi v dresu Karviné
Emmanuel Ayaosi z Karviné tváří v tvář brankáři Baníku Dominiku Holcovi
Petr Vindahl zasáhl proti střele Emmanuela Ayaosiho
Samuel Šigut v dresu Karviné
Samuel Šigut z Karviné v utkání proti Dukle
Samuel Šigut z Karviné v utkání proti Dukle
Ostravský Jiří Boula stíhá Samuela Šiguta z Karviné.
Linka Karviná – Slavia je stále žhavá: i po odchodu Martina Hyského do Plzně pokračuje spojenectví mezi obhájcem titulu a slezským klubem, z kterého těží oba týmy. Aktuální „zboží“? Dvojice rychlých ofenzivních hráčů Emmanuel Ayaosi a Samuel Šigut, která do Edenu zamíří v létě. „Oba přicházejí s cílem zvýšit kvalitu driblinku, navíc jsou to vyloženě rychlostní typy – zvlášť Šigut patří k nejrychlejším hráčům v lize,“ shodují se v novém díle pořadu iSkaut redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík. 

Co také zazní:

  • Budou mít Ayaosi a Šigut evropský přesah?

  • Může Ayaosi navázat na Sora a urvat místo v útoku?

  • Který z nich by mohl lépe nahradit Vasila Kušeje, pokud zamíří jinam?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

