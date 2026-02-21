Trpišovský vysvětloval nákopy a chválil Liberec: Mahmič jako Stoch. Co absence před derby?
Úspěšnost přihrávek – 71 %. Počet dlouhých přihrávek – 71. I na mnohdy pragmaticky hrající Slavii šlo proti Liberci o nadprůměrná čísla, která se propsala do kvality utkání. „Asi všichni víme, že zápas nebyl moc koukatelný,“ přiznal po výhře 1:0 trenér Pražanů Jindřich Trpišovský, ale následně podrobně popsal, proč jeho svěřencům nákopy do soubojů ordinuje. Nezapomněl také vyzdvihnout „moderní Liberec“ v čele s obráncem Angem N’Guessanem.
Jste se zápasem maximálně spokojený?
„V první řadě jsme fakt rádi za vítězství. Liberec proti silným týmům hraje dobře a sbírá body, čekali jsme jeden z nejtěžších zápasů jara. Měli jsme v první půli sérii tlaku po standardkách, ale nic z toho nebylo. Liberec měl dobré protiútoky, Mahmič to řešil skvěle, ale ne přesně. Náročný styl, který Slovan zdobí, se přiklonil ve druhé půli k nám. Asi všichni ale víme, že zápas nebyl moc koukatelný.“
Nepřispívá k tomu i zakládání vašich akcí? Prakticky vždy je to nákop stopera do souboje…
„Liga je strašně nepříjemná v presinku, represinku, tlaku… I Liberec takhle nedávno začal hrát. A když se pak kouknete na videu, obranný hráč je ve fázi zakládání útoku na míči a nemá volného spoluhráče. A když vyhrajete souboj nahoře, překonáte pět hráčů soupeře. Kdo je hodně přímočarý a využívá tyto situace, je nebezpečný. Jakmile ztratíte míč, hodně týmů vám jde hned za záda a to Liberec umí výborně, mají čtyři hráče na ofsajd lajně. Pak takové zápasy sklouznou do toho, že jediný volný hráč je gólman.“
Tudíž jste to očekával.
„Týmy se samy zlepšily i v zakládání, a jakmile jim chcete ničit rozehrávku, což se nám dnes dařilo, stojí to vysoký počet hráčů nahoře. V tu chvíli pak nemáte volného hráče. Viděli jsme to v Karviné, která je zvyklá hrát kombinačně, ale my jsme ji celý zápas nenechali hrát. Po zisku balonu je pak nejdůležitější trefit hráče nahoře dobrým míčem tak, aby to uhrál a v podstatě je to jediná šance, jak jít do volného prostoru. Jinak jde soupeř pod míč v deseti lidech. Řeknu to zjednodušeně: kdo na těchto terénech rychleji a přímočařeji útočí nahoru, tím víc si vytváří nebezpečných situací. V podstatě všechny góly, co teď padají, jsou ze standardek, protiútoků a centrů. Z postupných útoků jich padá hodně málo. V tom je jaro proti podzimu specifické.“
I odvolané góly padly z těchto situací. Nebál jste se, že VAR zruší i penaltu na Chorého?
„Nikdy nevíte, i když asistent Milan Kerbr mi říkal, že je to jasný. Kdyby to byl třetí moment, bylo by to nepříjemné. Dlouho nevíte, co z toho vzejde, v záběrech a zastavené to často vypadá jinak. Jistý jsem si byl, až když jsme penaltu kopali. Začínám se pomalu radovat až ve chvílích, kdy rozehrává soupeř.“
Chorý byl opět ve středu dění – spoustu soubojů, fauly, gól. Co jste na něj říkal?
„Je to speciální kategorie hráče. Choras podstoupí strašně moc soubojů, má dva metry, váhu a hůř se na něj posuzují situace. Někdy je to jasný faul, ale on padá tak, že to není přesvědčivé. I sudí mi říkají, že se to na něj blbě píská. On má pak nervy, když to od někoho schytá zezadu. Hodně toho příjme i rozdá, vždy se okolo něj něco děje. Líbí se mi, jak se vracel za spoluhráče.“
Jak se vám líbí Ange N’Guessan, který Chorého hlídal? A co takový Ermin Mahmič?
„Zajímaví hráči. Ale je jich tam víc – Diakité, svým způsobem Kayondo. N’Guessan ukazuje velkou kvalitu, komplexnost. Krom fyzických předpokladů je velice dobrý s míčem, skvěle se rozhoduje. David Zima ho zná z Turína, moc ho chválil. Udělal velký pokrok, je jak skála. Během podzimu tam měl pár horších taktických věcí, ale trenér Kováč umí pracovat s defenzivními hráči. Ermin Mahmič mi typologií trochu připomíná Miroslava Stocha – výborná střela oběma nohama, přihrávka za obranu. Musím vyzdvihnout excelentní standardní situace, ještě ráno jsme na ně koukali a kopací technika je prostě skvělá. Liberec je ve statistikách v popředí kopů ze strany a rohů a to je Mahmičovou trajektorií. Mám rád, když jsou hráči nebezpeční oběma nohama. Není úplně silný v absolutní rychlosti, ale je silný v intenzitě.“
A co Vojtěch Stránský, o kterého proběhl dle našich informací zájem?
„Vojta je z vlny nových českých hráčů, kteří jsou na tom dobře fyzicky, běžecky a k tomu jsou ještě dobří fotbalově. Od Boleslavi vyspěl, na svou pozici má body, obrovský akční rádius a dobré založení. Je to hráč, který jednou bude v top klubu, možná i s přesahem do repre. Už za U21 hrál výborné zápasy. Moderní hráč, jako celý Liberec. Hrají mezi boxy nahoru dolu ve vysoké intenzitě – jsou silní s míčem i bez míče.“
Jak je to s marody před blížícím se derby? Chyběl Provod, Douděra, Moses, Vlček, Ogbu...
„O to více jsme rádi, že jsme to zvádli i s mladými kluky Isifem a Mubarakem. Douděra nebude v dohledné době, do repre pauzy. Provi to má v řádu týdnů, ale nevíme, jestli dva nebo šest. Záleží na fyzio týmu, kdy mu dá zelenou, může to přijít kdykoliv. Provi smí dělat určitý typ tréninku, ale záleží na tom, aby se mu do toho místa nedostal zánět. Potřebujeme je co nejdřív zpátky. Teď si myslím, že s námi dva zranění hráči pojedou na Duklu a čtyři hráči celkově budou k dispozici na derby. Je to důležité, kumulují se nám karty, Tomáš Holeš a Tomáš Chorý dostali třetí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu