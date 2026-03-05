Footcast: Bitva o Prahu, derby pod maximálním tlakem. Plzeň loví čelo tabulky

Předplatné

Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance zkraje druhého poločasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý se diví
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
Sparťanský záložník Kaan Kairinen si kryje míč před Vasilem Kušejem ze Slavie
Souboj Angela Preciada s Janem Bořilem vyvolal pořádné emoce
Už jen hodiny zbývají do startu 25. kola české nejvyšší fotbalové soutěže, které může výrazně zamíchat pořadím před finálním dějstvím základní části. Na programu je derby v Edenu, Plzeň čeká nepříjemná prověrka na východě Čech a Baník doma nesmí zaváhat. Ve Footcast Preview se s hostem Liborem Kozákem rozebíralo, jak by mohl aktuální ligový víkend vypadat.

Eden uvidí další kapitolu nejslavnější české rivality. Slavia doma tradičně diktuje tempo a v těchto zápasech bývá silná především v intenzitě i organizaci hry.

Sparta ale ví, že si nemůže dovolit ztratit – bodově ani mentálně. Naopak potřebuje ideálně zvítězit, aby zůstala v kontaktu s čelem tabulky.

Klíčovým faktorem může být střed pole a schopnost vyrovnat se s presinkem soupeře. Derby často rozhodují detaily – standardní situace, emoce nebo individuální chyba.

Lov Viktorie pokračuje

Plzeň drží kontakt s čelem tabulky a ví, že podobné zápasy musí zvládat. Hradec je doma nepříjemný soupeř – fyzicky silný tým, který dokáže hru rozkouskovat a znepříjemnit soupeři rytmus.

Pro hosty to nebude jen o kvalitě na míči, ale také o trpělivosti. Pokud Viktoria vstřelí první branku, může utkání kontrolovat. Jestli se ale dostane do křeče a dovolí domácím hrát ze zajištěné obrany, čeká ji velmi náročných devadesát minut.

Hradec spoléhá na organizovanou obranu a rychlé protiútoky – přesně typ hry, který Plzni příliš nesedí.

Na koho se zaměřit: Tomáš Chorý (Slavia)

V derby často rozhodují silné osobnosti. Chorý je typologicky přesně hráčem, který může být rozdílový – ať už v osobních soubojích, nebo při standardních situacích.

Pokud dostane kvalitní servis, obrana Sparty s ním bude mít plné ruce práce.

Na co vsadit?

  • Slavia - Sparta: méně branek
    Derby bývá takticky svázané a plné respektu. Jeden gól může rozhodnout celý zápas.
  • Teplice - Dukla: 1
    Hosté jsou pod dekou – venku ještě nevyhráli a v 12 utkáních vstřelili pouze pět branek. Teplice by měly domácí zápas zvládnout.

25. kolo je tady a s ním další díl Footcast Preview. Kdo potvrdí roli favorita, kdo ztratí body a kde přijde překvapení?

Premiéra aktuální epizody poběží na Oneplay Sport ve čtvrtek od 23:00.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

