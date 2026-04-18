Hostuješ, nehraješ. Střeštík bitvu se Spartou prohrál, Hollý na Letné nevyběhne
Zavedené fotbalové praktiky se nemění, přestože se proti nim pozvednul poměrně silný hlas. Majitel Jablonce Jakub Střeštík se v zimě výrazně vymezil vůči zákazu hostujícím hráčům naskočit proti mateřskému klubu. Tuhle malou bitvu však nakonec prohrál. S gigantem, konkrétně se Spartou, na jejíž stadion přijedou zelenobílí v sobotu navečer.
Na podzim na Letné strádal. V lize ho pustil Brian Priske do zápasu na nicotných šest minut při zpropadeném duelu s Pardubicemi, který nastartoval propad.
Jinak Dominik Hollý paběrkoval, odehrál vlastně jen jedno plnohodnotné utkání v domácím poháru. Na konci září pomohl k výhře 5:0 proti třetiligovým Karlovým Varům jednou trefou. Jinak ho srážely zdravotní problémy, ale také nedůvěra kouče.
Prostě se neprosadil, a tak vzal v zimě zavděk hostováním v Jablonci, odkud do Sparty minulé léto přišel. „Vlastně se vrátil domů,“ podotkl asistent kouče Luboše Kozla Josef Petřík.
Společně s ním dorazil ze Sparty také středopolař Nelson Okeke. A hned - logicky - se objevil dotaz, zda budou moci nastoupit proti letenskému soupeři, s nímž se Jablonečtí poměří teď v sobotu.
U Okekeho je to jasné, na severu je na přestup, hrát bude, podle všeho v základu, protože naposledy proti Ostravě velmi výrazně utkání pozitivně ovlivnil. I když v minulosti se stalo, že hráč po transferu do vzájemného duelu nenastoupil, jako například Václav Pilař po přesunu z Plzně do Sigmy chyběl proti Viktorii v létě 2018.
Střeštík boj prohrál
Hollý však hostuje. Tak jak je to s ním? Jasně, má zdravotní potíže po utkání s Baníkem, které opustil kvůli zranění. Místo je bolestivé, jeho start nejistý, spíše nepravděpodobný, jenže princip zůstává.
Navíc když otázku velmi otevřeně pojmenoval v zimním rozhovoru pro iSport majitel klubu Jakub Střeštík. „Mám věc, proti které interně bojuju,“ nakousnul. „Strašně mě štve, že když mi nějaký klub pošle hráče na hostování, tak on proti němu nemůže nastoupit. To považuju za absolutní demenci, protože pokud nemáš místo v jeho sestavě, a máš ho jinde, měl bys hrát i proti svému domovskému mužstvu,“ objasnil.
Při tématu se navíc konkrétně dostal i k duelu se Spartou. „Pokud bude Dominik Hollý zdravý, samozřejmě nastoupí.“
Je to však jinak, dohoda klubů (jak se tuzemský zvyk označuje) mluví o stopce pro Hollého. Jablonec bude bez něj. I kdyby ho bolest opustila.
„Sparťané“ v Jablonci
Nelson Okeke v této sezoně za Jablonec
- Zápasy: 7
- Minuty: 378
- Góly: 1
- Asistence: 0
Okeke v lize (Jablonec + Bohemians)
- Sezony: 2
- Zápasy: 34
- Minuty: 2420
- Góly: 4
- Asistence: 0
Dominik Hollý v této sezoně za Jablonec
- Zápasy: 9
- Minuty: 472
- Góly: 3
- Asistence: 0
Hollý v lize (Jablonec + Sparta)
- Sezony: 3
- Zápasy: 55
- Minuty: 3549
- Góly: 11
- Asistence: 2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu