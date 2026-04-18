Předplatné

Hostuješ, nehraješ. Střeštík bitvu se Spartou prohrál, Hollý na Letné nevyběhne

Dominik Hollý na Letné nemůže nastoupitZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Dominik Hollý sice duel proti Baníku nedohrál, i tak se velkou měrou zapříčinil o výhru Jablonce
Nelson Okeke z Jablonce se raduje ze vstřelené branky
Kmenový hráč Sparty Dominik Hollý se prosadil ve Zlíně
Radost hráčů Jablonce po výhře nad Baníkem
9
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Zavedené fotbalové praktiky se nemění, přestože se proti nim pozvednul poměrně silný hlas. Majitel Jablonce Jakub Střeštík se v zimě výrazně vymezil vůči zákazu hostujícím hráčům naskočit proti mateřskému klubu. Tuhle malou bitvu však nakonec prohrál. S gigantem, konkrétně se Spartou, na jejíž stadion přijedou zelenobílí v sobotu navečer.

Na podzim na Letné strádal. V lize ho pustil Brian Priske do zápasu na nicotných šest minut při zpropadeném duelu s Pardubicemi, který nastartoval propad.

Jinak Dominik Hollý paběrkoval, odehrál vlastně jen jedno plnohodnotné utkání v domácím poháru. Na konci září pomohl k výhře 5:0 proti třetiligovým Karlovým Varům jednou trefou. Jinak ho srážely zdravotní problémy, ale také nedůvěra kouče.

Prostě se neprosadil, a tak vzal v zimě zavděk hostováním v Jablonci, odkud do Sparty minulé léto přišel. „Vlastně se vrátil domů,“ podotkl asistent kouče Luboše Kozla Josef Petřík.

Společně s ním dorazil ze Sparty také středopolař Nelson Okeke. A hned - logicky - se objevil dotaz, zda budou moci nastoupit proti letenskému soupeři, s nímž se Jablonečtí poměří teď v sobotu.

U Okekeho je to jasné, na severu je na přestup, hrát bude, podle všeho v základu, protože naposledy proti Ostravě velmi výrazně utkání pozitivně ovlivnil. I když v minulosti se stalo, že hráč po transferu do vzájemného duelu nenastoupil, jako například Václav Pilař po přesunu z Plzně do Sigmy chyběl proti Viktorii v létě 2018.

Střeštík boj prohrál

Hollý však hostuje. Tak jak je to s ním? Jasně, má zdravotní potíže po utkání s Baníkem, které opustil kvůli zranění. Místo je bolestivé, jeho start nejistý, spíše nepravděpodobný, jenže princip zůstává.

Navíc když otázku velmi otevřeně pojmenoval v zimním rozhovoru pro iSport majitel klubu Jakub Střeštík. „Mám věc, proti které interně bojuju,“ nakousnul. „Strašně mě štve, že když mi nějaký klub pošle hráče na hostování, tak on proti němu nemůže nastoupit. To považuju za absolutní demenci, protože pokud nemáš místo v jeho sestavě, a máš ho jinde, měl bys hrát i proti svému domovskému mužstvu,“ objasnil.

Při tématu se navíc konkrétně dostal i k duelu se Spartou. „Pokud bude Dominik Hollý zdravý, samozřejmě nastoupí.“

Je to však jinak, dohoda klubů (jak se tuzemský zvyk označuje) mluví o stopce pro Hollého. Jablonec bude bez něj. I kdyby ho bolest opustila.

„Sparťané“ v Jablonci

Nelson Okeke v této sezoně za Jablonec

  • Zápasy: 7
  • Minuty: 378
  • Góly: 1
  • Asistence: 0

Okeke v lize (Jablonec + Bohemians)

  • Sezony: 2
  • Zápasy: 34
  • Minuty: 2420
  • Góly: 4
  • Asistence: 0

Dominik Hollý v této sezoně za Jablonec

  • Zápasy: 9
  • Minuty: 472
  • Góly: 3
  • Asistence: 0

Hollý v lize (Jablonec + Sparta)

  • Sezony: 3
  • Zápasy: 55
  • Minuty: 3549
  • Góly: 11
  • Asistence: 2

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (4)

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

