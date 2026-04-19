Legendy Plzně po 15 letech spolu. Ani Limba tomu nevěřil, smál se Šádek
To památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili… Patnáct let staré obrázky z prvního titulu v Plzni ožívají. Tým, který pro klub a město vybojoval na západě Čech v sezoně 2010/11 historický primát a nastartoval úspěšnou éru Viktorie, se sešel v plzeňském pivovaru v neděli krátce po obědě. Ve slavnostní den, který vrcholil večerní ligou proti Pardubicím, se dala po letech dohromady parta kolem Pavla Horvátha, Davida Limberského a dalších západočeských ikon.
Krátce před jednou odpoledne přijel do areálu plzeňského pivovaru klubový autobus se vzácným nákladem. Slavnostního dne, kdy si Viktoria připomínala patnáct let od prvního titulu, se zúčastnilo dvanáct hráčů tehdejšího týmu a tři členové realizáku – trenér Pavel Vrba (připojil se až odpoledne na slavnostní autogramiádu), asistent Karel Krejčí a masér Zdeněk Sláma.
Do budovy varny Gambrinusu napochodovaly známé obličeje. Výrazné osobnosti startu moderní éry Viktorie, z níž mimo jiné dosud vzešlo šest titulů a čtyři účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Tehdejší kapitán Pavel Horváth, jeho ‚učeň‘ Petr Jiráček, klíčový obránce David Limberský, ofenzivní hráči Jan Rezek, Martin Fillo nebo Daniel Kolář.
„Tak jsme tady,“ hlásil Horváth při příchodu do sálu v areálu pivovaru. Se spoluhráči zhlédli připravený sestřih gólů z památné sezony. „Máme tady mít jídlo a oni udělali kuře,“ vtipkoval dobře naladěný šprýmař. Tehdejší klíčový pilíř mužstva a nejvýraznější osobnost, dnes trenér třetiligového Mostu a expert a komentátor Radiožurnálu Sport.
Než se členové mistrovské party pustili do připraveného občerstvení, slovo si vzal Adolf Šádek. Hlavní persona z vedení klubu, jeden čas dokonce většinový majitel, dnes předseda představenstva. „Děkuju, že jste všichni dorazili. Kvalita obrazu ze záběrů z titulové sezony odpovídá tomu, jak jste staří,“ smál se. „Patří vám obrovské poděkování, že jste byli strůjci toho, kde se Viktorka dneska nachází. Každý z vás mi zůstal v srdci, stejně tak každému fanouškovi,“ ocenil své „zlaté hochy“.
Všichni měli po patnácti letech ze společného posezení obrovskou radost. S půllitrem v ruce a s úsměvem na tváři vzpomínali na titulovou sezonu, kdy Viktoria poprvé předehnala Spartu a nastartovala mimořádnou éru. Velká část z týmu se stále kolem fotbalu pohybuje, mnozí se udržují fit a v kondici, případně nastupují i v nižších soutěžích (například Limberský v krajském přeboru za Koloveč).
„Díky vám žijí lidé v Plzni sny svých otců, dědů a všech lidí, co tomuhle nikdy nevěřili. Ani Limba mi to nevěřil, když přicházel do Plzně z jednoho pražského klubu,“ zmínil Šádek. „Nevěřil mi, když jsem mu to tenkrát říkal v tom mém malém kanclu, že budeme hrát Evropu a budeme úspěšní. Ani já tomu vlastně nevěřil. Jsem moc rád, že jsem vás do toho namotal víc, společně jsme vytvořili naprosto úžasnou partu, která byla mimořádně úspěšná. Dalším generacím se na to dařilo navazovat. Protože také já jsem výjimečný,“ culil se Šádek.
Z obědového posezení se tehdejší tým přesunul do Doosan Areny, před večerním zápasem s Pardubicemi ještě proběhla autogramiáda celého týmu. Před výkopem si hráči užili slavnostní nástup tehdejším tunelem, kterým mužstva v Plzni nastupovali na zápasy před rozsáhlou rekonstrukcí stadionu ve Štruncových sadech.
Z důležitých členů kádru drží na profesionální úrovni pouze Milan Petržela (Slovácko) a Michal Ďuriš (Trnava), kteří kvůli svým povinnostem slavnostní program museli vynechat. Na soupisce mistrovského týmu ze sezony 2010/11 byli také tehdejší začínající mladíci Michael Krmenčík (Slovácko) a Vladimír Darida (Hradec). Bohužel scházeli i dva členové tehdejší základní sestavy Pavla Vrby – zesnulí František Rajtoral a David Bystroň, kteří si vzali život na jaře 2017.