Limbovo sbohem: je to REBEL! Dostal trůn pro krále, Šádek vyřadil osmičku

„Je to asi nejkrásnější den mého života. Jsem šťastný, že jsem si tady mohl naposledy zahrát. Je to nejhezčí stadion v Česku. Kluci, užijte si dovolenou, vybojovali jste krásný šestý titul, jste hrdinové. A Zlatá éra? Jeden frajer vedle frajera. Byli jsme skvělá parta a táhli za jeden provaz. Legendy, díky moc!“ říkal dojatý Limberský na závěr velkého večera.

Kapitán svého výběru Zlaté éry a majitel pěti mistrovských titulů byl naměkko už při slavnostním nástupu. Na trávník nakráčel jako poslední, mezi špalírem svých nejbližších parťáků. Na jedné straně plzeňské legendy, na té druhé aktuální mistrovský kádr. Limberský prošel až do středového kruhu, tribuny dlouho skandovaly. „Limberský, ty jsi hovado,“ což západočeského zlobiče v lecčems vystihuje.

Nechyběla spousty překvapení. Poločasový program si vzala na starost manželka Lenka. „Splnili jste mu sen, že se na závěr vyprodá stadion, moc vám děkujeme,“ vzkázala fanouškům z hrací plochy a gratulovala současnému týmu za zisk titulu. „Jsi rebel, ale s obrovským srdcem na pravém místě. Vždycky pomůžeš. Jsi náš, Limba, milujeme tě!“ pravila svému muži a odměnila ho polibkem přímo na hrací ploše. Jako dárek ke konci kariéry mu nadělila píseň od Michala Davida, která o poločasové pauze premiérově zazněla na stadionu doprovázená klipem se záběry z Limberského kariéry.

Samotný zápas byl spíš doplňkem slavnostního večera plzeňské ikony. Utkání mezi týmem Zlaté éry a aktuálním českým mistrem začal vlažně, jako kdyby si čerství šampioni nebyli jistí, co si vůči hráčům z Liberského party mohou dovolit. Vždyť na hřišti běhali i jejich nadřízení, současní asistenti Marek Bakoš, Pavel Horváth, do brány si stoupl trenér brankářů Matúš Kozáčik.

„Hraje se mi hrozně, cítím se jako v pekle. Ale nechám tam všechno,“ prohlásil do mikrofonu v nadsázce během první půle Daniel Kolář, který zakončil kariéru v Plzni před třemi lety. Z úspěšné party zůstává aktivních řada plejerů. A výborných plejerů. Hubník, Procházka, Pilař, Fillo, Ďuriš, vedle nich ti, kdo s Plzní vyhrávali tituly a zahráli si i Ligu mistrů.

Jako první otevřel skóre Václav Pilař, který si užíval spolupráci s Limberským na lajně. Hlavní postava plzeňského odpoledne vydržela na svém typickém levém beku většinu zápasu. Rychlost z nejlepších let mu schází, nicméně technika, přehled a klid na míči se nezapomíná. Však v osmatřiceti stále válí za Domažlice třetí ligu, v pátek ho čeká mistrák proti Karlovým Varům. Zaskvěl se při brance na 3:0, když efektní patičkou zakončil krásnou akci a nahrávku od Michala Ďuriše. Po vyčerpávajícím náběhu přes celé hřiště pak šel raději střídat…

Tempo zápasu i atmosféra gradovala ve druhém poločase, kdy oba soupeři přepnuli na vyšší stupeň. Chytily se i tribuny, kde fanoušci vyvolávali svého hrdinu, rozjely se i mexické vlny. Pro pamětníky velkých západočeských úspěchů nedávné éry byla velká radost sledovat, jak si balon strkají Pilař, Jiráček, Horváth, Rezek, a samozřejmě David Limberský. „Zdá se, že jsme to nezapomněli,“ culil se Václav Procházka. „Velké díky Davidovi za kariéru. Jsou to ohromné vzpomínky na naše společné výhry a úspěchy,“ hlásil s dojetím v hlase Marek Bakoš.

Z klíčových person chyběli akorát Milan Petržela, Vladimír Darida nebo Patrik Hrošovský, kteří kvůli povinnostem ve svých klubech nemohli přijet. Pochopitelně se vzpomínalo i na zesnulé trio František Rajtoral, David Bystroň a Marián Čišovský.

Limberského finále vygradovalo do mocného finiše. V nastavení dohodnuté porce sedmdesáti minut si západočeské ikona stoupla k přímému kopu. Limberský napálil míč pravačkou do šibenice a běžel vstříc západočeskému kotli. Rozhodl o výhře 6:5 a naposledy si vychutnal gólovou radost před publikem, kde jeho a ostatní parťáky milují.

Po závěrečném hvizdu došlo na opravdové Limbovo finále. Západočeský hrdina usedl na připravený trůn pro krále Doosan Areny. Martin Fillo a Václav Procházka přinesli sud plzeňského piva, kolem kterého se srotili všichni hráči.

„Chtěl bych moc poděkovat fanoušků, je neuvěřitelné, v kolika lidech jsme se tady sešli, je to jedna velká rodina. Chtěl bych také moc poděkovat své rodině, která mě podporovala celou kariéru, rodiče to se mnou neměli lehké,“ vzkázal dojatý Limberský. „Děkuji své manželce, dětem a všem, kteří se kolem mě točili. Všichni co jsou tady na trávníku, jsou naprosto skvělí!“

Pak si vzal slovo klubový majitel Adolf Šádek. „Děkuju Lence, že Davida drží na uzdě a pomáhá mi s ním. Děkuju za všechno, to pěkné, krásné, zažili jsme spolu i těžší věci. Děkuju za to, co klub s vámi mohl zažít. Jsem rád, že jste u fotbalu vydržel a byl jste základním stavebním kamenem úspěchů. Jsem na vás pyšný,“ dodal s vykáním, které plzeňské dvojici vydrželo celou společnou éru.

Následně mu předal pozlacené kopačky a speciální obraz. Z úcty k výkonům hráče, který za Plzeň odkroutil 544 soutěžních zápasů, oznámil vyřazení Limberského čísla osm ze západočeské sady dresů. „Nikdo takový, jako vy, se zatím v Plzni nenarodil, nikdo není takový darebák. Navždycky vyřadíme číslo osm a žádnej jinej Limberský číslo osm v Plzni nosit nebude,“ prohlásil.

Pak už se děkovalo zaplněným tribunám a pokračovalo v oslavách, hráči se vyřádili před plzeňským kotlem. Viktoria se loučila s legendou, což ideálně navázalo na nedělní mistrovskou korunovaci. Plzeňská noc znovu nebude krátká…

Viktoria Plzeň A-tým - Viktoria Plzeň "Zlatá éra (2011-18)" 5:6 (2:5)

Branky: 19. Havel, 26. Šulc, 38. Beauguel, 40. Kopic, 44. Hlavatý - 23. a 70.+2 Limberský, 5. Pilař, 12. Vaněk, 28. Bakoš, 32. Ševinský.

A-tým Plzně: Tvrdoň - Pernica, Sýkora, Beauguel, Kopic, Trusa, Potočný, Chorý, Mihálik, Mosquera, Hlavatý, Bucha, Falta, Kalvach, Havel, Matějka, Šulc, Santos, Janošek, Holík, Káčer, Ndiaye, Staněk. Trenér: Bílek.

Zlatá éra Plzně: Kozáčik, Bolek, Pavlík - Hubník, Pilař, Hořava, Fillo, Limberský, Horváth, Ďuriš, Řezník, Ševinský, Rezek, Vaněk, Procházka, Baránek, Bakoš, Jiráček, Kolář. Trenér: Vrba.