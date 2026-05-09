Skuhravý po cenné výhře: Potřeboval jsem doping. Ouanda si o sobě myslí, že je Vinícius
Odveta za nedávnou domácí porážku klapla na jedničku. Slovácko vybralo Julisku, gólem probuzeného a uzdraveného Pavla Jurošky po skvělé akci Adoniji Ouandy odjelo na Moravu se třemi body a se čtyřbodovým náskokem na poslední dvě příčky tabulky. Přímý sestup už se souboru Romana Skuhravého nejspíš týkat nebude. Program nadstavby Chance Ligy>>>
Skvělá výhra i dobrá hra, souhlasíte?
„Mám obrovský respekt a ještě větší pokoru než jsem měl minulý týden po důležitém bodu v Teplicích. Troufám si říct, že nám pomohl především mentálně. Od první do devadesáté minuty, s výjimkou jedné situace, jsme měli zápas jasně pod kontrolou. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Jen škoda, že ve finální fázi nejsme klidnější. To utkání mělo skončit větším rozdílem. Ale chci věřit, že si ty góly necháváme na další důležité zápasy. Klukům patří poděkování, jak to odehráli v hlavách, fotbalově i fyzicky. Moc si toho vážím.“
Užíval jste si po závěrečném hvizdu?
„Máte v hlavě dobrý výkon, tři body, radost. A druhá hemisféra už přemýšlí o tom, co bude v úterý. Přál jsem si, abych dostal doping. Tím je výkon mého mužstva, což se povedlo. Mám energii do dalších zápasů. Po Mladé Boleslavi, kde jsme byli na cestě nahoru, jsme se dostali z různých důvodů do propadu. Jsem rád, že v těchto posledních dvou zápasech jsme zase otočili kormidlem.“
Nahrály vám i výsledky soupeřů, že?
„Já teď přemýšlím nad Baníkem. U nás bude fantastická atmosféra, doufám, že plný dům. Velké poděkování patří i fanouškům, kteří za námi přijeli ve velkém počtu. Připravíme se tak, abychom byli ještě lepší než na Dukle. Je mi úplně jedno, jakým způsobem se zachráníme v lize.“
Výrazný byl útočník Ouanda, jenž u vás hostuje ze Slavie. Ale neměl by proměnit více šancí?
„Ouanda má obrovský potenciál. Včera jsem s ním měl až nepříjemný rozhovor. Má sklony k tomu, že je Vinícius. Já mu říkám: ´Ty nejsi Vinícius, ty vole.´ Ty se musíš dostat čelem k bráně. Brian ještě potřebuje chvilku času. Je to polotovar. Musí se po uvolnění zklidnit v boxu. Pak bude dávat góly, vůbec o tom nepochybuju. Je trošku jiný. Je z Kanady, byl v Srbsku. V hlavě to má opravdu srovnané. Má úplně jiný kop, razantní. Nemá tak volné kotníky. Podal velice dobrý výkon. Enormně unavoval obranu Dukly.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup