ONLINE: Slavia - Plzeň. Šance pro mladíky. Hrají Piták, Kolísek i Suleiman
Už jistý šampion Slavia sezonu zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra fotbalové Chance Ligy. Pražané si zajistili obhajobu titulu v předchozím domácím utkání s Jabloncem (5:1), které se rovněž odehrálo před prázdnými tribunami. Jindřich Trpišovský dal v posledním kole šanci několika mladíkům. Představí se Eliáš Piták, Jakub Kolísek i Mubarak Suleiman. Fanoušci do Edenu nemohou ještě tři soutěžní zápasy. Klub navzdory původnímu plánu nakonec uspořádá oslavu se svými příznivci, program začne zhruba hodinu po konci duelu, kdy budou lidé moci na stadion. Utkání sledujte od 14.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46