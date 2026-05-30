ONLINE: Táborsko - Baník. Ostravští jedou potvrdit prvoligovou příslušnost
Baník čelí v odvetě baráže o Chance Ligu Táborsku, k potvrzení ligové příslušnosti mu stačí uhájit pohodlný tříbrankový náskok z prvního zápasu. Stadion v Táboře pro 1200 diváků je vyprodaný včetně rozšířeného sektoru hostů pro 350 fanoušků. Očekává se příjezd dalších stovek příznivců Baníku bez vstupenek, domácí klub proto vytvoří před stadionem fanzónu a bude duel promítat na velkoplošné obrazovce. Zápas můžete sledovat i ONLINE na iSportu. Program baráže o Chance Ligu >>>