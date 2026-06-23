Nezmar o konci Kováče: Nejtěžší rozhodnutí. Bude mít Liberec hybrid?
Hledání nového trenéra začíná příchodem toho stávajícího, netají Jan Nezmar, ředitel Liberce, šestého týmu poslední sezony fotbalové Chance Ligy, který nečekaně před pár týdny propustil Radoslava Kováče. Proč ukázal na slovenskou neznámou v podobě Branislava Fodreka? Los příští sezony Chance Ligy ZDE >>>
Ke konci roku 2017 přišel do Slavie na post sportovního ředitele - a hned odvolal Jaroslava Šilhavého, kouče, pod nímž jako hráč bral mistrovský titul, který navíc půl roku předtím dovedl červenobílé k triumfu v lize.
I proto by měl být otrlý, ve fotbale tvrdě rozhoduje už léta, přesto Jan Nezmar netají, že verdikt o konci Radoslava Kováče v Liberci složitě promýšlel. „Profesně to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí a lidsky možná to nejtěžší,“ řekl.
V čem?
„S Radkem jsme si k tomu důvody řekli. Procházeli jsme nějakým procesem, byli jsme velcí kamarádi a doufám, že i nadále budeme, přestože jsem musel udělat tohle definitivní rozhodnutí.“
Kdy jste k verdiktu dospěl?
„I Braňovi jsem řekl, že už teď hledáme jeho nástupce, takový je u nás proces. Nicméně samozřejmě všichni doufáme, že to nebude potřeba, nebo že to bude potřeba za dlouhou dobu a ideálně v momentě, kdy Braňo a jeho realizační tým překročí rámec klubu a bude chtít jít někam na lepší sportovní adresu. Ke změně jsem se definitivně rozhodl až v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že potenciální příchod Braňa a jeho týmu je možný (po konci v Dunajské Stredě)“
O Kováčově konci rozhodly výsledky v poslední době?
„My jsme samozřejmě vyhodnocovali činnost minulých trenérů s velkou spoustou dat, analýz. Musím říct, že těch úplně objektivních příčin, které by se daly vyčíst, s výjimkou výsledků zase až tolik nebylo. Ale prostě i to k tomu patří. V posledním období, kdy jsme z patnácti zápasů udělali dvanáct bodů, je neoddiskutovatelný fakt, že prostě nebyly. Pro nás však nejsou základní ukazatel, v tomhle případě jsme spíš analyzovali trend, který byl sestupného charakteru. Ve fotbale je navíc potřeba někdy udělat rozhodnutí i, řekněme, na základě nějakého cítění. A my jsme prostě cítili, že tu změnu teď potřebujeme udělat.“
Trenér, co rozumí filozofii
V čem se projevoval sestupný trend?
„Samozřejmě byl primárně vidět na výsledcích, nicméně, jak jsem taky říkal, prostě někdy je potřeba dát do fotbalu pocit. Vyhodnotili jsme si to tak, že změna může trend nastartovat opačným směrem. Věříme, že současný realizační tým nám vize a ambice klubu pomůže naplňovat, řekněme, dravější formou.“
Co má tedy trenér Fodrek za přednosti?
„Jak jsem nastínil, proces hledání trenéra probíhá dlouhodobě, takže my jsme dlouhodobě sbírali informace. Samotné vyhodnocování jsme dělali teď v posledním období intenzivně s tím, že si myslíme, že trenér Fodrek je se svým realizačním týmem schopen pracovat na naší základní klubové filozofii moderním způsobem. A věříme, že k tomu ještě přidá kousek toho něčeho, jak se říká, mezi nebem a zemí, což nám pomůže zlomit fáze, momenty, které se nám dosud zlomit nedařily.“
Když jste kdysi skautoval trenéra Jindřicha Trpišovského, jezdil jste ho tajně sledovat na Žižkov. Bylo to nyní jiné?
„V té době jsme pracovali tak trošku jako v pravěku. Byť třeba filozoficky jsem to měl postavené na stejných základech, nástroje byly jiné. Tehdy mi nezbývalo nic jiného než se jet podívat a poslouchat, co se říká. Dneska jsou nástroje jiné a lepší, máme víc lidí.“
Klub se snaží získat od města stadion, ale jak to bude s trávníkem? Měníte ho?
„Odhodlali jsme se jeho téma vytrhnout, protože nákup stadionu může být mnohem dlouhodobější proces a my to hřiště potřebujeme mít kvalitní pokud možno co nejrychleji. Takže jsme se rozhodli investovat do hybridního trávníku ještě před začátkem sezony. Budou nám do něj všívat umělé vlákno, věříme, že to pomůže kvalitě terénu i hry. Další položkou jsou lampy, které budou svítit zejména v místech pod tou hlavní tribunou, kde nám tři čtvrtě roku sluníčko nesvítí, což je samozřejmě největší problém trávníku.“
Řešili jste hybrid i na tréninkové ploše?
„Samozřejmě v ideálním případě chtěli mít totožné hřiště, protože hybrid má velká specifika. Je velký rozdíl hrát na hybridu a na normální trávě. V ideálním případě bychom to potřebovali i kvůli minimalizaci rizika zranění při přechodech mezi jednotlivými terény. Nicméně tohle přichází v úvahu v momentě, kdy uchopíme projekt jako celek a budeme vědět, že máme standardní tréninkové hřiště prostě v nějakých prostorech, protože tady tady u Nisy to zatím není možné.“
Očima nového trenéra Branislava Fodreka
Jiné než pohárové cíle mít nemůžeme
„Nerad vyprávím velké věci, stejně každý bude hodnotit, co předvedeme na hřišti. Jsem vyznavač aktivního fotbalu, který baví fanoušky i hráče. Samozřejmě chceme být úspěšní, profesionální fotbal je o výsledcích, proto musíme mít balanc v obou dvou fázích hry, defenzivní i ofenzivní. Budeme se snažit vytáhnout z mužstva maximum a splnit hlavní cíl.
Vím, do jakého klubu jsem přišel, jak je ambiciózní, jaké má zázemí, co všechno tady lidfé pro fotbal dělají. Jiné cíle než pohárové mít nemůže. Je to dlouhodobé, musíme jít krok za krokem, zápas za zápasem, vytěžit co nejvíce.“