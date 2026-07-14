Co bude s hříšníky ve Slavii? Douděra má k odchodu blíže. Kouč prozradil o Chorém, že...
Chance Liga začíná už příští týden a situace kolem Tomáše Chorého a Davida Douděry stále ještě není vyřešená. „Tomáš absolvoval schůzku s naším majitelem a s vedením. Tam si něco řekli. Další schůzka proběhne příští týden a tam by se už mělo říct, jak situaci vyřešit. Všichni víme, že Tomáš je jeden z klíčových hráčů a to i napříč ligou. My jeho typologii potřebujeme,“ osvětlil situaci kolem útočníka v rozhovoru pro web iSport trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Od skandálního derby pražských „S" už uplynulo něco málo přes dva měsíce. Tvrdá vyjádření Jaroslava Tvrdíka o vyřazení Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru se však postupně mírní a je možné, že minimálně jeden z hříšníků bude v sešívaném dresu pokračovat. Své si k tomu řekl i majitel klubu Pavel Tykač, který chce Tvrdíka přesvědčit, aby oba hráči v Edenu pokračovali.
Douděra má k odchodu blíže. Sám hráč měl údajně před časem prohlásit, že dokud bude Tvrdík ve Slavii, nenastoupí za ni. Řešení situace se ho prý dotklo. Dříve se spekulovalo, že o něj má zájem Houston z MLS.
„Když jsem s ním mluvil naposledy, řekl mi, že by sám preferoval nějaké zahraničí. Ale po mistrovství světa jsem s ním ještě nemluvil. Teď se připojí, tak uvidíme, jaká je situace,“ řekl o osmadvacetiletém obránci v rozhovoru pro web iSport Trpišovský.
Situace kolem Tomáše Chorého se zdá být více otevřená. Pevně za ním stojí kabina i realizační tým. Aby ne, když reprezentační útočník nastřílel ve dvou sezonách v dresu Slavie jednatřicet gólů a patřil mezi klíčové hráče týmu. I díky němu sešívaní vyhráli titul dvakrát v řadě.
„Tomáš absolvoval schůzku s naším majitelem a s vedením. Tam si něco řekli. Další schůzka proběhne příští týden a tam by se už mělo říct, jak situaci vyřešit. Všichni víme, že Tomáš je jeden z klíčových hráčů a to i napříč ligou. My jeho typologii potřebujeme. Ale na hřišti, ne v trestech. S ohledem na to, jak se mu to nakumulovalo, každý další trest přijde s recidivou. I o tom budou ta jednání. Máme zájem, aby pokračoval, tým ho chce taky, ale musí to být v módu té jeho první sezony. Příští týden padne rozřešení,“ ozřejmil situaci kolem Chorého trenér Slavie.