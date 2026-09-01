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Pardubice jednají se Slavií, chtějí posílit obranu. Jejich cíl odmítl Anglii i Dánsko

Denis Halinský hostoval v Teplicích
Denis Halinský hostoval v Teplicích Zdroj: Profimedia.cz
Denis Halinský v souboji s Janem Kuchtou
Denis Halinský hostoval v Teplicích
Denis Halinský si zahrál i za reprezentační jednadvacítku
Denis Halinský s míčem u nohy
Denis Halinský během hostování v Pardubicích
Denis Halinský během hostování v Pardubicích
Denis Halinský během hostování v Pardubicích
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Stoper. Lídr. Nejlépe český, potažmo slovenský. Zodpovědný a vynikající v osobních soubojích, včetně standardních situací. Profil vysněné posily Pardubic je daný. Splňuje ho Denis Halinský. Ano, právě jej nyní východočeský klub podle informací iSportu intenzivně řeší se Slavií. Pražané preferují hostování, management celku s jediným bodem v tabulce chce Halinského na přestup. V nejbližších dnech by se budoucnost třiadvacetiletého obránce měla definitivně rozseknout.

Věřil si na výzvu, i proto v Edenu v zimě prodloužil smlouvu. Nicméně je tady září a Denis Halinský v této sezoně dosud neodehrál jedinou soutěžní minutu. Kluci jako Mikuláš Konečný, Eliáš Piták, Pavel Kačor nebo Jakub Kolísek už se dočkali, on nikoli. V jeho statistikách svítí nula, a proto šanci vycítili jinde.

Konkrétně v Pardubicích, kde Halinský už v ročníku 2023/24 celkem úspěšně hostoval a coby člen základní sestavy se pod vedením kouče Radoslava Kováče seznamoval s nejvyšší českou soutěží. Teď by se vzájemná spolupráce mohla obnovit, podle informací iSportu oba kluby jednají o potenciálním přesunu.

Pardubice chtějí Halinského na přestup, Slavia preferuje hostování. Hráč je podle redakčních zdrojů nakloněný změně drese takzvaně „natvrdo“, současná situace ho frustruje. Do Edenu se vracel s tím, že bude právoplatným členem užšího kádru, proto dal košem například Millwallu nebo zájemcům z Dánska.

Nekonečná hostování

Teď však jeho kariéra stagnuje. V nejlepším věku nehraje, a i když trenér Jindřich Trpišovský nasadil do základní sestavy v derby „S“ hned čtyři stopery, on si opět nezahrál. Sedí a čeká.

„Na rovinu musím říct, že není nic dobrého být čtvrtým rokem na hostování. Třeba v Liberci se mi to nevyplatilo a najednou jsem se začal obávat, co se mnou bude. Naštěstí přišel ten nejlepší krok, co jsem kdy v kariéře udělal, tedy přesun do Teplic. Hostování na nějakou dobu ano, ale čtvrtým rokem už to pro mě bylo dlouhé. Takže jsem si říkal, že bych do toho měl už v létě vlétnout,“ vyprávěl v rozhovoru pro iSport v lednu 2026. „Kdyby mi ve Slavii řekli, že půjdu ještě na další hostování, smlouvu bych asi neprodloužil a hledal si něco jiného. Naštěstí jsme si řekli, že od léta už budu jen tam.“

 Během nejbližších dnů, klidně už možná v úterý, by se měla budoucnost příbramského odchovance definitivně rozseknout. Pardubice tlačí na transfer, s jediným bodem v tabulce a se skóre 5:12 nutně potřebují zkvalitnit defenzivu. Lacině inkasují ze standardních situací i ze hry, kouč Jan Trousil, sám bývalý stoper, opakovaně nad laxním chováním jen kroutí hlavou. A pochopitelně žádá posily.

Halinský by byl tou z kategorie top.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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