Nechtěný Šubert potopil ‚svůj‘ Baník: dva góly a posun do čela ligových střelců
Euforie v Mladé Boleslavi pokračuje. Obraz hry v sedmém kole fotbalové Chance Ligy byl sice vyrovnanější, ale výsledkově Středočeši zničili Baník 4:0 a drží se na třetí příčce tabulky. Za další výhrou nasměroval tým v úvodu dvěma brankami Martin Šubert, který zvýšil svůj celkový zápis v této sezoně už na pět a jako nečekaný kanonýr vládne ligovým střelcům. „Nepřekvapuje mě to,“ prohodil s ironickým úsměvem trenér Aleš Majer.
Obě mužstva se zaměřila především na útok a šancí bylo hned v úvodu na obou stranách hodně. Baník začal lépe, trefil tyč a měl i další možnosti, ale za celých 90 minut neprocpal balon mezi tyče. „Kruté. Mělo to skončit spíš 6:5,“ hlesl poražený kouč Roman Skuhravý.
Ostravský celek není střelecky v pohodě a v lize zatím oslavil jen čtyři branky. Žádný tým na tom není hůř. „Jedním slovem nas*anost. Výsledek vypadá hrozně ošklivě. Byla to lekce z produktivity,“ pronesl Filip Kubala, který sám hned dvakrát v první půli mířil do tyče.
Jak se proměňují šance, mu pak ukázali naopak ve skvělé formě hrající útočníci na druhé straně. Solomon John v desáté minutě na pravé straně obešel soupeře a poslal ostrý centr do malého vápna. Jiří Klíma na balon těsně nedosáhl, ale na zadní tyči ho do sítě pohodlně uklidil Martin Šubert.
Stejný muž slavil za deset minut znovu. Obrana Baníku chybovala v rozehrávce, Daniel Langhamer předskočil Davida Planku a posunul míč do šance neúnavně nabíhajícímu Šubertovi. Jeho první ránu na bližší tyč ještě vychytal Martin Jedlička, dorážku už ale nezvládl ani na brankové čáře vykopnout Jiří Míček a hráč s číslem 21, který před rokem dorazil do Boleslavi právě z Baníku, svou pátou trefou v sezoně odskočil všem ligovým kanonýrům.
„Měl jsem ho už půl roku ve Vlašimi, takže když přicházel z béčka Baníku, věděl jsem, že je to velice dobrý hráč na poslední třetině hřiště. Teď nadstandardně ukazuje, proč jsme ho brali. Prostě mu to lepí, snad mu to vydrží co nejdéle,“ libuje si Majer.
„Před sezonou bych to od něj nečekal, ale teď to potvrzuje každým zápasem. Za srpen byl zvolen i hráčem měsíce a musel něco zaplatit do klubové kasy, takže jsme spokojení,“ smál se spoluhráč Jan Zíka.
Hlavní hvězda vyděsila fanoušky
Další góly mohl přidat Matěj Hybš či Solomon, o hattrick usiloval Šubert. Na druhé straně Kubala podruhé v zápase trefil konstrukci branky, Škrkoň tečoval mimo a Jurečkův nájezd vychytal Floder.
Po změně stran už byla hra jednostrannější a Boleslav s přehledem dokráčela k výhře. Klíčovou pojistku přidal krátce po pauze Solomon John, když Denis Donát vyslal rychlonožku na typický úprk po pravém křídle a od poloviny hřiště si to Nigérijec namířil rovnou do vápna. Když už byl téměř u brankové čáry a všichni čekali přihrávku pod sebe, vypálil po zemi na branku, prostřelil Jedličku a užíval si svou typickou gymnastickou oslavu několika přemetů zakončenou saltem vzad.
Kromě asistence na první branku tak přidal i gól a s bilancí 3+3 je společně s parťákem Šubertem (5+1) nejproduktivnějším hráčem Chance Ligy. „Je to radost. Když jim dáte balón, víte, že s ním něco udělají. Jsou produktivní,“ rozplýval se Zíka.
Na konci ještě upravil na 4:0 střídající Josef Kolářík, další křídelník, který však vzhledem ke skvělé formě parťáků musí na šanci čekat z lavičky. „Má trošku smůlu. Do sestavy patří taky, jen se teď klukům prostě daří,“ líčil Majer.
Při posledním gólu už nejlepší hráč utkání Šubert zaslouženě odpočíval na lavičce. Při odchodu z placu lehce vylekal fanoušky, když kvůli křečím na delší čas ulehl na trávník a nebyl schopen pokračovat. O nic vážnějšího se však nejedná. „Už toho měl plné zuby, protože měl opravdu hodně sprintových náběhů. I v tom se posunul, ve Vlašimi na mě ve 48. minutě vždycky ukazoval mlýnek a teď vydrží aspoň do 70. minuty,“ uzavřel spokojený trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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