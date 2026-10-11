Plzeň nachází devítku, Kabongo splácí důvěru. Hrát jinde? V žádném případě, smál se Kováč
- Viktoria Plzeň porazila Mladou Boleslav 3:0 i díky brance útočníka Christophea Kabonga ze druhé minuty.
- Trenér Radoslav Kováč staví mladého fotbalistu na hrot útoku, kde efektivně řeší plzeňské trable s koncovkou.
- Západočeský klub po druhé domácí výhře v lize čekají duely v Evropské lize i na hřišti Jablonce.
V Plzni musí neustále bojovat o pozici, pod Martinem Hyským nepatřil do základní sestavy. Aktuálně se zdá, že v Plzni roste do pozice útočné jedničky. Christophe Kabongo (23) otevřel skóre v sobotu proti Mladé Boleslavi (3:0), v Chance Lize se zařadil do skupiny čtyřgólových střelců. Viktoria v něm nachází silnou devítku, klasického hrotového útočníka, kterého dlouhodobě hledá.
Ačkoliv se hráč cítí komfortněji na levé straně tříčlenné útočné formace, Radoslav Kováč využívá Christophea Kabonga jinde. Mladý forvard nastupuje na úplném hrotu a ukazuje, že od startu sezony, jako jeden mála z Plzně, předvádí nadprůměrné výkony a sbírá čísla.
V sobotu proti Mladé Boleslavi poslal domácí do vedení už ve druhé minutě. Uvnitř vápna se dostal k míči, naznačil přešlapovačku, hodil si balon na pravačku a z velkého úhlu vystřelil. Prudká rána skončila v síti a fanoušci, kteří sotva usedli na tribunu Doosan Areny, už slavili domácí vedení.
Kabongo při gólové akci ukázal správný střelecký instinkt. Ačkoliv mohl hledat lépe postavené spoluhráče ve vápně, vzal akci na sebe a zařídil důležitý gól. V ligové sezoně se trefil už počtvrté, v průběžné tabulce kanonýrů Chance Ligy se po sobotě dělil o třetí pozici.
Viktoria porazila Mladou Boleslav také díky důležité vedoucí brance, utkání nakonec zvládla snadným výsledkem 3:0, byť průběh utkání tak jednoznačně nevypadal. „Nám se tohle děje, v Liberci proti nám dávali góly všichni hráči, co byli také v Boleslavi,“ povzdechl si po utkání trenér hostů Aleš Majer. Narazil na prohru 0:3, kde skórovalo trio Kušej, Mašek a Stránský.
Kabongo pomáhá řešit trable s gólovými útočníky
Kabongo nabíral herní minuty a sebevědomí na jaře v Boleslavi, právě trenér Majer mu hodně pomohl. V létě se vrátil do Plzně s jasným cílem – prosadit se ve Viktorii a naplno ukázat své kvality. Po dlouhém zranění, kdy kvůli operovanému kolenu vynechal téměř celou sezonu 2024/25, se konečně dostává na své herní optimum.
Plzni pomáhá řešit trable s gólovými útočníky. Kapitán Matěj Vydra se teprve vrátí po zranění, Prince Adua dlouhodobě provází nevyrovnané výkony. Baboucarr Faal, Mohamed Toure nebo Salim Lawal jsou v Plzni krátce na to, aby mužstvo táhli důležitými brankami.
Kováč na hrotu sází na Kabonga. Silného, dravého hráče, zároveň schopného zvládat souboje zády k bráně a uhrávat těžké míče. Byť jeho přirozenější pozice je spíš z křídla, kde se lépe prosazuje v rychlosti při hře jeden na jednoho, případně do otevřené obrany.
„Když se ho zeptáte, řekne vám, že chce hrát zleva. Ale to v žádném případě,“ smál se po utkání Kováč. „Je silný, když zůstane na ose hřiště a bude dělat nadstandardní věci, co má. Občas vypadává v intenzitě. Ale jeho pozice je tohle (hrotový útočník),“ zdůraznil plzeňský kouč.
Velkou devizou mladého útočníka, který do poslední chvíle bojoval o nominaci na mistrovství světa, je vysoké sebevědomí. Například v odvetě s CZ Bělehrad, ve které Plzeň otočila skóre 0:3 z Bělehradu a postoupila do hlavní fáze Evropské ligy, na sebe bez váhání vzal penaltu.
V těžké situaci, v 95. minutě utkání, kdy Viktoria potřebovala vstřelit branku, aby poslala zápas do prodloužení. Navíc hned v úvodu penaltu neproměnil Adu.
Viktoria vyhrála teprve podruhé doma
Mnozí hráči Plzně se spíš schovávali, aby k bílému puntíku nemuseli. Kabongo šel do zápasu z lavičky až v 65. minutě, ale vzal na sebe odpovědnost a situaci zvládl, bez problémů proměnil. V prodloužení navíc posadil míč na hlavu Dávida Krčíka, který rozhodl o plzeňském postupu.
Ačkoliv o místo v sestavě musí stále tvrdě bojovat, trenéři mu budou dávat stále větší prostor. Kabongovy góly tým potřebuje v honbě za ligovými body, kde Plzeň nabrala na začátku sezony velkou ztrátu. V sobotu s Boleslaví teprve podruhé za deset kol Chance Ligy (šestkrát nastoupila v Doosan Areně) zvítězila doma.
„Potřebujeme zvýšit intenzitu. Do šedesáté minuty byl náš výkon z tohoto pohledu hodně dobrý, druhý poločas jsme se nechali malinko zatlačit. Potřebovali jsme to víc rozbíhat, v prvním poločase se nám právě tohle dařilo. Všechno určitě nebylo perfektní. Je za námi těžká třítýdenní práce. Hodně jsme pracovali na všech aspektech hry, jaké chceme zlepšit. Musíme v tom pokračovat, prostě být ještě lepší,“ vyhlásil Kováč.
Plzeň má před sebou náročný program. Ve čtvrtek nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvárosi, v neděli ji čeká těžký výjezd do Jablonce. Do konce října pak odehraje ještě tři zápasy – dvakrát se představí doma - proti bulharskému Levski a s Pardubicemi, na státní svátek (28. října) pojede na utkání MOL Cupu do Jihlavy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|4
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|5
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|6
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|7
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|8
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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