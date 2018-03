Prošel CSKA Moskva a táhne Opavu do ligy. Nejlepší část kariéry, říká Srb

„Zažívám nejlepší část své kariéry,“ říká přesvědčivě. Není to jen tlach do větru. Nemanja Kuzmanovič má ve svých 28 letech za sebou fakt bohatou kariéru.

V šestnácti vystřelil z rodného Srbska na měsíční kemp v CSKA Moskva, pak to zkoušel ve druhé lize v Černé Hoře, pak rok trápení v Dinamu Bukurešť, kde se neprosadil do áčka, ani ve třetí rakouské lize nenašel štěstí, musel dva měsíce pracovat, po testech v prvoligovém Mattersburgu mu řekli, že za peníze, které by stál, uživí dva až tři hráče z vlastní akademie.

Kotrmelce, zkušenosti, přechod do Česka. Přes Střížkov a Sokolov se usadil v Opavě, kde v létě 2014 podepsal smlouvu.

„Jsem tu už čtvrtý rok, člověk za tu dobu cítí za tým větší odpovědnost, možná je skoro až jeho duší, moc mi na Opavě záleží,“ říká plynulou češtinou vynikající útočník, který často probírá s generálním manažerem Aloisem Grussmannem nebo sekretářem Lumírem Sedláčkem, dvěma symboly Slezského FC, klubovou historii.

Ne nadarmo. Po prvních dvou sezonách, které Kuzmanovič v Opavě strávil, a které nebyly nijak výrazné, se mužstvo vyhouplo nahoru.

„Bavíme se o postupu, bylo by to fantastické. Už dlouho poslouchám, jaké to tu bylo, když se tu hrávala první liga, jak byl stadion v jednom kuse vyprodaný, dvanáct tisíc lidí. Díval jsem se třeba i na záznam, když doma Opava porazila Spartu, neskutečné... Klub by si tohle zasloužil,“ je rozhodnutý Kuzmanovič dokopat svůj druhý domov mezi elitu.

Dělá pro to všechno. Nastřílel dvanáct gólů, a tým se drží na prvním místě.

„Z hlediska produktivita je to moje nejlepší sezona, užívám si to, ale hlavně mi jde o to, abychom splnili ten týmový cíl, abych k němu pomohl,“ říká vzorně.

Je to poprvé od jeho příchodu do Česka, kdy překonal desetigólovou metu. A je dost možné, že díky těmhle výkonům přijde v létě posun. Ať s Opavou postoupí, nebo ne, Kuzmanovič nejspíš dostane šanci v nejvyšší soutěži.

„O hráče registrujeme zájem z jiných klubů,“ přiznává Martin Štěpanovský z agentury V&M, která Kuzmanoviče zastupuje.

„V tuto chvíli nic konkrétního na stole není. Nemanja se plně soustředí pouze na své výkony v Opavě, které chce co nejvíce pomoci k postupu do první ligy.“

„Soustředím se hlavně na postup, na tým, na tohle jsou manažeři, ale za zájem jsem rád,“ potvrzuje srbský útočník.