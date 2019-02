Sázkařská kauza? Je to špína! Sankce by klub zlikvidovaly, říká šéf Znojma | iSport.cz

Jak to na vás celé působí?

„Nás z toho prosím vynechte. Za vedením a hráči stojím. Věřím, že nikdo nic takového neudělal. Klub s tím nemá nic společného. Pokud někdo tvrdí, že někdo tajemný přišel a donesl peníze, je to největší hloupost, pomluva a špína. Celou dobu ctíme presumpci neviny.“



Tak vysvětlete, co se z vašeho pohledu stalo.

„Nejsem detektiv ani novinář. Objevilo se to týden před rozhodnutím o dotacích pro fotbal…Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. Ať to prošetří policie. Goran nebyl majitel, jen sponzor. Spolumajitelem se měl stát po splnění určitých podmínek, na což nedošlo. Známe ho z dřívějška, spolupracoval s klubem. Není to žádný tajuplný člověk, má restaurace v Chorvatsku a se společníkem vlastní dokonce malou fotbalovou akademii. Všichni víme, kde se nachází. Jezdil do Česka, dělal hráče do Rakouska. Máme třicet sponzorů, to máme zjišťovat, jestli mají všechno ve firmě v pořádku?! To bychom nic jiného nedělali.“



Ptal jste se Spahiče, proč si nedávno změnil příjmení?

„Říkal, že z rodinných důvodů. Konkrétně mi to říct nechtěl. Volali jsme si minulý týden. Musíme být ve spojení kvůli hráčům a domluvit se na splátkovém kalendáři na vrácení financí.“



Vy jste nic podezřelého v zápasech nepozoroval?

„Viděl jsem dvě utkání v Brně a pak i v Chorvatsku. Hráči bojovali, rozčilovali se, když je rozhodčí špatně ohodnotil. Na soustředění jsem s nimi mluvil, byli suproví. Zapřísahali se, že v tom nejeli. Snažili se i testovaní chorvatští hráči, aby vynikli a byli v sestavě. Je pravda, že góly padly po obrovských chybách našich hráčů. Ať už Franty Malára nebo Ordoše. Ve středu jsme požádali FederBet i Sportradar o vyjádření a dodnes nám nikdo neodpověděl. Klub z toho má jen problémy.“



Jak tahle věc ovlivní budoucnost fotbalu ve Znojmě?

„Máme rozpočet patnáct až dvacet milionů. Někdo ho musí naplnit. Kdyby nedej bože přišly nějaké sankce, můžeme to rovnou poslat do likvidace. Bez města jako strategického partnera si to nedovedu představit. Fotbal je černá díra. Peníze si neodnášíme, spíš je do něj dáváme.“