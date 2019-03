Jihlava porazila Znojmo, z penalty rozhodl Vaculík. Vyhrály i Vítkovice | iSport.cz

Jihlavu poslal do vedení v sedmé minutě Jakub Petr, ke kterému se dostal míč ve vápně a domácí záložník ho bez váhání napálil do sítě. Hostům se povedlo před poločasovou pauzou vyrovnat zásluhou Tomáše Cihláře, jehož střela se otřela o Petra Bredu a zapadla do branky.

Právě Cihlář se stal v závěru smutným hrdinou zápasu, když mu rozhodčí odpískal faul na Stanislava Klobásu a Vaculík zajistil Jihlavě vítězství. To už hráli hosté deset minut v oslabení poté, co Igor Cukovič obdržel druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Vítkovice oplatily Táborsku podzimní porážku 2:4 a stačil jim k tomu jediný gól. Už v osmé minutě proměnil první šanci zápasu Jiří Januška a zařídil domácím posun na osmé místo tabulky.

17. kolo druhé fotbalové ligy:

Vysočina Jihlava - 1. SC Znojmo 2:1 (1:1)

Branky: 7. Petr, 87. Vaculík z pen. - 35. Cihlář. Rozhodčí: Rejžek - Kotík, Vodrážka. ŽK: Chlumecký, Šulc, Zoubele - Helísek, Cukovič, Kučera, Teplý, Cihlář. ČK: 77. Cukovič. Diváci: 949.

MFK Vítkovice - FC MAS Táborsko 1:0 (1:0)

Branka: 8. Januška. Rozhodčí: Lerch - Lakomý, Mojžíš. ŽK: Holiš, Matěj, Mišinský, Miker (všichni Vítkovice). Diváci: 500.