Žižkov je po prohře s Ústím dál poslední. Dynamo otočilo duel s Brnem | iSport.cz

České Budějovice byly od začátku šlágru dvou bývalých ligových týmů aktivnější, ale v první půli šlo Brno během čtyř minut do dvoubrankového vedení. Nejprve se ve 29. minutě Šumberova střela odrazila od tyče do zad domácího gólmana a od něj do sítě a poté se tvrdou ranou prosadil Škoda.

Po pauze ale Dynamo předvedlo velký obrat. V 55. minutě po rohu snížil Havel, po hodině hry pak nejprve hostující Magera z penalty trefil tyč a v 70. minutě naopak z pokutového kopu na druhé straně nezaváhal střídající Táborský. V 76. minutě po rohu dokonal otočku Ledecký, který si upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže. Dynamo zvítězilo v druhé lize pošesté za sebou a udělalo další výrazný krok k vysněnému návratu mezi elitu.

Hradec poslal do vedení ve 12. minutě Vlkanova po rohu, na začátku druhé půle zvýšil Durdevič z dorážky. Naděje hostů ještě klesly v 71. minutě, kdy byl Punčochář vyloučen po druhé žluté kartě. Oslabeného soupeře pak v závěru ještě potrestal třetím gólem střídající Zorvan ranou pod břevno.

Východočeši protáhli druholigovou sérii bez porážky na šest utkání, Trápící se Prostějov ve FNL prohrál posedmé za sebou a je v tabulce třináctý.

Čtvrtý Varnsdorf na svém hřišti jen remizoval 0:0 s Vítkovicemi a Hradec se mu vzdálil na tři body. Domácí sice měli převahu, ale nevyzráli na výborného brankáře Květoně. V 63. minutě vítkovického gólmana nepřekonal ani kapitán Rudnytskyy z penalty.

Varnsdorf doma potřetí v řadě nezvítězil a nedal gól. Vítkovicím po druhé bezbrankové remíze za sebou patří osmá příčka.

Žižkov na svém stadionu podlehl Ústí nad Labem 0:1 a zůstal v tabulce poslední se ztrátou čtyř bodů na čtrnácté Táborsko. Severočeši poskočili na pátou pozici. Jediný gól padl po hodině hry. Procházka se prodral mezi dvěma obránci a překonal brankáře Hrubeše. Žižkov mohl srovnat v 79. minutě, ale střídající Hejný hlavičkoval těsně nad břevno. Pražané prohráli osmé z posledních devíti utkání v soutěži.

Táborsko sice ve Vlašimi ztratilo dvoubrankový poločasový náskok, ale Valentovým gólem ze druhé minuty nastavení nakonec zvítězilo 3:2 a posunulo se nad sestupové pásmo. Středočeši ve třech jarních kolech získali jediný bod a jsou devátí.

Hosté vedli 2:0 už ve 14. minutě, poté co Červak nejprve překonal vlastního brankáře a potom pustil do gólového zakončení Toutou Mponda. Vlašim se po změně stran zvedla a Selemani s Šabanovem ztrátu dotáhli. Poslední slovo měl ale Valenta.

19. kolo druhé fotbalové ligy:

Viktoria Žižkov - FK Ústí nad Labem 0:1 (0:0)

Branka: 60. Procházka.

Hradec Králové - Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 12. Vlkanova, 55. Durdevič, 82. Zorvan.

Varnsdorf - Vítkovice 0:0

Vlašim - Táborsko 2:3

Branky: 52. Selemani, 74. Šabanov - 5. vlastní (Červak), 13. Toutou Mpondo, 90.+2 Valenty.

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 3:2 (0:2)

Branky: 55. Havel, 70. Táborský z pen., 76. Ledecký - 29. Šumbera, 33. Škoda.