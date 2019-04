Žižkov v ohrožení. Unikátní stadion čelí zájmům developerů | iSport.cz

Bezprostřední starostí je developerský projekt CTR Viktoria Center, který měl být novým sousedem stadionu už roky, v současnosti se ale jeho výstavba velice rychle stává skutečností. Zmizela nejenom historická, byť polorozpadlá zeď v Krásově ulici, ale i parkoviště vedle jižní tribuny, nemluvě o legendární hospodě, která musela jít k zemi už před třemi lety. Bagry se brzo zakousnou také do hlavní brány, pokladen nebo do zdi s daty získaných klubových trofejí.

Všechno tohle bourání vytváří emoční újmu pro fanoušky, ale i problémy pro budoucnost. Kdyby vše zůstalo tak, jak bylo v minulosti schváleno městskou částí a úřady, do stadionu by se příští sezonu během stavby nebylo možné dostat. Přístupové cesty především pro záchrannou službu a hasiče by byly odříznuté a stánek by proto ztratil licenci FAČR pro profesionální fotbal.

Stadion ani pozemky nepatří klubu, nýbrž Praze 3. A ta v současnosti jedná s developerem ve snaze najít řešení. „Máme dohodu, že do konce sezony nás tu nechá i s pokladnami a stávající infrastrukturou,” říká Jiří Svrček, zastupitel za Pirátskou stranu a fanoušek Žižkova. Městské části se podařilo vyjednat tři přístupové cesty ke stadionu, až bude stavba hotova. „Ale hlavní zatěžkávací zkouškou bude období výstavby,” upozorňuje starosta Jiří Ptáček za TOP 09.

A nejen to. Developerská zástavba bude až příliš těsným sousedem stadionu. Současná, poněkud provizorní, východní tribuna končí pouhý metr a půl od nové stavby. Takový manévrovací prostor je příliš malý i proto, že musí být zajištěna dostatečná infrastruktura pro fanoušky. Nabízí se konstrukci jednoduše rozmontovat, jenže pak by nebyla zajištěna dostatečná kapacita stadionu. Proto je cílem Prahy 3 postavit novou tribunu, na kterou bude muset shánět prostředky.

Význam stadionu nejen pro Prahu je přitom zásadní. Jde o architektonicky ceněný unikát – stánek je ideálně vsazený do městské zástavby a je posledním stadionem, kde se dá hrát profesionální fotbal přímo v centru. Neslouží pouze Žižkovu, nýbrž i českým reprezentacím, slávistickým ženám v Lize mistrů či americkému fotbalu.

O smysluplnosti současného využití stadionu však není příliš přesvědčena bývalá starostka Prahy 3 Vladimíra Hujová (tehdy TOP 09), pod jejímž vedením byl dokončen prodej pozemků přilehlých stadionu developerovi. Hujová by bývala stála o to, aby se pozemek prodal magistrátu. „Pro Prahu by bylo velmi finančně náročné držet dva fotbalové stadiony (má již Ďolíček), ale pokud by došlo k převodu žižkovského stadionu, mohlo by zde být vybudováno multifunkční sportoviště, například hala, která by byla k dispozici všem Pražanům, a Bohemka by mohla sloužit pražským ligovým klubům,” prohlásila Hujová pro deník Sport.

Představa, že by Žižkov hrál třeba v Ďolíčku, je podle Svrčka hodně divoká a fantasmagorická i kvůli nevraživosti fanoušků. Současní radní stojí o to, aby stadion nadále sloužil svému účelu. „Chápeme, že byť jeho provoz nemusí být profitabilní, pro občanskou vybavenost a kulturní zázemí je důležitý a tradiční, podobně jako třeba Divadlo Járy Cimrmana,” říká Svrček.

Vedení města viní ze současné situace právě bývalé radní. Deník Sport se pokusil oslovit někdejšího koaličního partnera Hujové a dalších starostů, Michala Kuciána z ČSSD, který na zastupitelstvu působil 20 let a výrazně se angažoval v dění okolo Viktorie (byl také jejím činovníkem). Když končil v zastupitelstvu, stal se na necelý rok členem dozorčí rady právě CTR Viktoria Center. Na dotazy Sportu však sedmkrát odpověděl takřka totožně: „Zastupitelem nejsem pět let, ve vedení Viktorky nejsem deset let. Myslím, že to mají komentovat jiní.”

Bezprostřední okolí stadionu se zároveň podle Jána Horvátha ze společnosti CTR dostává pod tlak další konkurence – společnosti SIKO, která loni za více než miliardu korun koupila Dům odborových svazů a s ním i přilehlý park mezi tramvajovou zastávkou a stadionem. „[Park, pozn. aut.] k zástavbě v současném územním plánu vůbec není určen, ale v navrhovaném metropolitním plánu už se o něm jako o zastavitelném hovoří. Skupina CTR o žádnou další komerční developerskou aktivitu v okolí stadionu nemá a nebude mít zájem,” sdělil Sportu Horváth.