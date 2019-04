Černý den favoritů v druhé lize. Varnsdorf padl na Žižkově, Jihlava nezvládla přestřelku | iSport.cz

Chrudim mohla jít po půlhodině hry do vedení, ale brankář Vejmola vytáhl Vašulínovu penaltu na břevno. Místo toho udeřila ve 42. minutě Vaculíkovou zásluhou Jihlava. Po přestávce mezi 54. až 59. minutou přišla třígólová smršť Chrudimi: vyrovnal Vencl a po něm se dvakrát prosadil Froněk. První branku zaznamenal nadvakrát z pokutového kopu.

V 73. minutě snížil Petr a tři minuty před koncem základní hrací doby vyrovnal Klíma. Jenže Chrudim třetí branka Vysočiny nepoložila a v 90. minutě domácím zajistil plný bodový zisk Vašulín.

Chrudim se posunula na třináctou pozici s náskokem čtyř bodů na předposlední Táborsko. Jihlava prohrála po čtyřech duelech. "Je mi hrozně, protože to, co jsme předvedli za 15 minut druhého poločasu, je katastrofa. Jestli s tímhle chceme pomýšlet na to, že chceme být nahoře a hrát o postup do první ligy, tak je to nemožné," řekl České televizi Vejmola.

Žižkov se radoval z první výhry po sedmi zápasech. Vítězný gól zaznamenal v 25. minutě Kubala, který v 82. minutě přidal i pojišťovací branku. Viktoria zůstala poslední a ztrácí šest bodů na první nesestupovou příčku, kterou drží Znojmo. To však sehrálo o duel méně.

Chrudim - Jihlava 4:3 (0:1)

Branky: 57. a 59. Froněk, 54. Vencl, 90. Vašulín - 42. Vaculík, 73. Petr, 87. Klíma

Viktoria Žižkov - Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: 25. a 82. Kubala